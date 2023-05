Relembre as celebridades que comemoraram o batizado dos filhos em grande estilo

Claudia Raia (56) celebrou o batizado de seu filho com Jarbas Homem de Mello (53) no último sábado, 20. Com um almoço em família, a atriz fez uma festa luxuosa para o pequeno Luca, de apenas três meses. A mamãe coruja, porém, não foi a única celebridade que aproveitou o momento religioso para comemorar em grande estilo. Além de Claudia Raia, relembre os famosos que fizeram batizados luxuosos para seus filhos:

GUSTTAVO LIMA

Gusttavo Lima (33) celebrou o batizado do filho mais novo, Samuel (4), com uma festa luxuosa. A cerimônia, que aconteceu na casa da família do cantor, contou com uma decoração em tons de verde e branco e vários elementos da natureza. Além de um bolo de três andares com a imagem do Espírito Santo, a mesa central foi recheada de ramos, folhas, flores brancas e docinhos em forminhas de pétalas. O evento ainda contou com uma trilha sonora ao vivo, entoada por Gusttavo Lima e outros convidados do batizado.

EDSON CELULARI

Edson Celulari (65) foi outro pai coruja que caprichou na festa de batizado da filha. A pequena Chiara (1), fruto de seu relacionamento com Karin Roepke (41), ganhou uma cerimônia luxuosa no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Entre os convidados familiares, estavam Enzo Celulari (26) e Sofia Raia (20), filhos do ator com sua ex-esposa, Claudia Raia . Ao compartilhar os cliques do batizado nas redes sociais, Edson Celulari ainda declarou: "Chiara foi batizada em cerimônia simples e emocionante, no Santuário Cristo Redentor".

VIRGINIA FONSECA

Virginia Fonseca (24), conhecida por caprichar nas festas das suas filhas, Maria Flor e Maria Alice (2), também não deixou de entregar luxo no batizado das pequenas. O evento, que reuniu os familiares da influencer e de seu marido, Zé Felipe (25), aconteceu em Goiânia e contou com uma decoração em grande estilo. Repleto de flores, o espaço ao ar livre - coberto por uma estrutura de vidro - recebeu inúmeros docinhos, uma área baby e palco com música ao vivo. Os convidados ainda aproveitaram um buffet de carnes, peixes, frutos do mar e massas, além de muitos drinques.