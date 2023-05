Antes e depois: Confira famosos que já postaram fotos de quando eram bebês

Confira famosos que já encantaram a web com fotos antigas de quando ainda eram bebês

A fofura dos bebês famosos está espalhada pela internet, seja com os que acabaram de chegar ao mundo, seja com as lembranças dos que as celebridades foram um dia. Confira os famosos que já encantaram a web ao postar fotos antes e depois da infância:

RAFA KALIMANN

Rafa Kalimann (30) exibiu toda a sua fofura de infância em uma publicação com cliques de suas fases de bebê e criança. No post, a modelo aparecia nas fotos ao lado de sua avó, Dona Marcina, que morreu em 2019 aos 94 anos. "Como sinto sua falta, vó", lamentou a ex-BBB na legenda da compilação de fotografias de quando ainda era bebê.

BETH GOULART

Beth Goulart (62) foi outra famosa que encantou a web com cliques de quando era pequena. Com fotos antigas, a atriz postou uma coletânea de flagras de momentos quando era bebê e criança. Em comemoração ao Dia das Crianças de 2019, ela escreveu na legenda: "Betinha em várias versões. Viva as crianças! Feliz dia das crianças! Viva Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Parabéns Cristo Redentor pelos 90 anos".

BRUNA LINZMEYER

Bruna Linzmeyer (30) postou na última quinta-feira, 19, um clique de quando ainda era bebê. Na publicação, a atriz comparou uma foto atual com a antiga fotografia, e comentou: "30 anos separam uma mesma boca gigante, só que antes em uma carinha 10 vezes menor". Os internautas recharam os comentários com declarações: "Menina, e esses olhos de mar? Ou do céu?", "Que mulher! Linda", "E esse bocão? Beleza encantadora e muito fofa", "Natural assim é bonito. Aqueles preenchimentos exagerados eu acho uó", "Linda maravilhosa", "Beleza surreal". Quem também não deixou de comentar a postagem foi o colega de profissão da loira, Selton Mello (50), que declarou: "A carinhaaaaa".