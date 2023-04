Sabrina Sato surge com bebê no colo e explode o fofurômetro: 'Que benção'

Recém-separada de Duda Nagle, Sabrina Sato visita o novo integrante da família e encanta os fãs: 'Amo vocês pra sempre'

A apresentadora Sabrina Sato está em festa nesta semana por causa do nascimento de mais um sobrinho, Arthur, filho do seu irmão, Karin Sato. Nos stories do Instagram, a artista registrou uma imagem de quando foi visitar o bebê na maternidade.

A estrela surgiu com o bebê no colo e elogiou o quanto ele é calminho. “Que benção! Que emoção ser tia mais uma vez. Parabéns mamãe, Gabi, e papai, Karin. Amo o Arthur e vocês pra sempre”, disse ela.

Vale lembrar que Sabrina Sato está vivendo uma nova fase em sua vida. Ela terminou o casamento com o ator Duda Nagle há poucas semanas após sete anos de relacionamento. A separação foi anunciada por eles com mensagens nas redes sociais.

"Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento", disse ela.

E completou: "Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".

Primeira aparição em público de Sabrina Sato após a separação

A apresentadora Sabrina Satoatraiu os olhares ao marcar presença em um festival de música na cidade de São Paulo na noite deste sábado, 25. Esta foi a primeira aparição em público da comunicadora após anunciar o fim do casamento com o ator Duda Nagle após 7 anos de relacionamento.

Para a ocasião, ela caprichou na escolha do look. Sato surgiu com um look todo com estampa de oncinha. Ela escolheu um modelito com body, meia-calça, luvas e casaco, tudo combinando. Para completar o look, ela colocou óculos escuros e usou o cabelo preso.

Fotos: Marcelo / AgNews