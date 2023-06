Claudia Raia mostra visita com o filho à Igreja Messiânica: 'Primeiro contato'

Filho caçula de Claudia Raia vai pela primeira vez à Igreja Messiânica com os pais

O filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Melo, Luca, de quatro meses, fez sua primeira visita à Igreja Messiânica. Neste sábado, 17, a atriz compartilhou fotos do herdeiro marcando presença no local e encantou com os registros fofos do momento.

Todo de branco, o herdeiro mais novo da artista apareceu até dormindo em meio às pessoas no lugar. Em outro momento, Luca surgiu acordado no colo da mãe. Claudia Raia surgiu deslumbrante para a estreia do pequeno, usando um vestido branco e botas marrom.

"Primeiro contato do Luquinha com à igreja Messiânica", mostrou a esposa de Jarbas Homem de Mello a visita especial que fizeram. Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram os novos cliques do menino. "Que lindo", elogiaram. "Muito amor", escreveram os fãs.

Ainda nesta sexta-feira, 16, Claudia Raia encantou ao publicar uma foto de Luca sorrindo muito. Crescendo bastante, o pequeno chocou com sua aparência diferente desde o nascimento em fevereiro.

Veja as fotos do filho de Claudia Raia na Igreja Messiânica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia exibe detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A estrela fez um post com várias fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto tem o tema de animais de correm o risco de extinção.

O quarto conta com um berço oval com dossel verde, uma cama de apoio, painel na parede, papel de parede com desenhos de árvores, poltrona de amamentação verde, bichos de pelúcia decorando o ambiente e trocador em cima da cômoda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a decoração do quarto. “Lindíssimo”, declarou um seguidor. “Perfeição! Que leve esse quarto”, afirmou outro. “Coisa mais linda, digno de um lindo príncipe”, comentou mais um. Veja o quarto aqui.