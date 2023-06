Marido de Claudia Raia divide momento encantador com o filho: "Banho de chuveiro"

O ator Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, mostrou o primeiro banho de chuveiro com o filho, Luca

O ator Jarbas Homem de Mello usou as redes sociais para dividir um momento encantador com seus seguidores. O marido de Claudia Raia postou um vídeo em que aparece em seu primeiro banho de chuveiro com o filho, Luca, que está com quatro meses.

No vídeo publicado no Instagram neste sábado, 24, o bebê aparece bem tranquilo no colo do papai, enquanto a água do chuveiro cai sobre o corpo deles. "Primeiro banho de chuveiro com o meu papai! #adorei", se derreteu o artista na legenda da publicação.

+ Filho caçula de Claudia Raia explode o fofurômetro ao exibir sorrisão em nova foto

Os fãs de Jarbas ficaram encantados com o momento entre pai e filho, e encheram a postagem de mensagens fofas. "Lindo demais", disse uma seguidora. "Que amor", escreveu outra. "Muito fofo", falou uma fã. "Amei o papai todo preocupado com o filho", confessou a apresentadora Eliana. "Molhando a linguinha", observou a atriz Narjara Turetta.

Vale lembrar que Luca é o primeiro filho de Jarbas. Já Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari, que é atualmente casado com Karin Roepke, com quem tem Chiara, de 1 ano.

Confira o vídeo de Jarbas com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia encanta ao amamentar o filho

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta última sexta-feira, 23, ao compartilhar novos cliques com o filho caçula, Luca, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Nos cliques, a artista surgiu toda sorridente, usando um look todo laranja e brincos de argola, enquanto amamenta o herdeiro, que está com um macacão todo estampado. Ao dividir o momento encantador com Luca, a mamãe coruja se derreteu. "Meu milagrinho", disse a artista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!