Filho caçula de Claudia Raia explode o fofurômetro ao exibir sorrisão em nova foto

Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello esbanja simpatia ao surgir sorridente em registro inédito

O ator e apresentador Jarbas Homem de Mello encheu o feed do Instagram de fofura na tarde desta quinta-feira, 15, ao compartilhar um registro inédito do filho caçula, o pequeno Luca, fruto do relacionamento com a atriz Claudia Raia. No clique, o menino dá um show de simpatia ao surgir com um sorrisão de orelha a orelha.

Luca aparece embalado em uma roupa quentinha para combater o frio: com direito a um macacão estampado com bichinhos e até uma touquinha, o menino deixa a chupeta de lado e dá um sorriso lindo: “Uma quinta-feira com muita alegria”, o papai babão escreveu na legenda da publicação fofíssima.

Nos comentários, os fãs do casal não conseguiram conter a emoção e deixaram vários elogios para o bebê: “Tá a cara do papai gente. Coisa mais gostosa do mundo”, uma seguidora escreveu. “Parece muito com o pai, muito lindo”, outra admiradora de Jarbas se derreteu. “Sorriso contagiante”, disse outra fã. “Um príncipe", exaltou mais uma. "Que lindo", disse outro.

Vale lembrar que o pequeno chegou ao mundo em fevereiro deste ano e já aparece grandão com apenas três de vida. Além dos pais artistas, Luca tem dois irmãos que já são adultos, o empresário Enzo Celulari e a estudante de comunicação Sophia Raia, frutos do antigo casamento de Claudia com o ator Edson Celulari.

Claudia Raia exibe detalhes do quarto do filho caçula, Luca

Claudia Raia usou as redes sociais para revelar alguns detalhes do quartinho do filho caçula, Luca. A atriz publicou várias fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto tem o tema de animais que correm o risco de extinção. Com berço, bichinhos de pelúcia, cadeira de amamentação, a decoração do quarto encantou os fãs da artista.