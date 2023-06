Claudia Raia encanta ao amamentar o filho, Luca: "Momento mágico"

A atriz Claudia Raia postou fotos amamentando o filho caçula, Luca, e encantou os seguidores das redes sociais

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta sexta-feira, 23, ao compartilhar novos cliques com o filho caçula, Luca, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surgiu toda sorridente, usando um look todo laranja e brincos de argola, enquanto amamenta o herdeiro, que está com um macacão todo estampado.

Ao dividir o momento encantador com Luca, a mamãe coruja se derreteu. "Meu milagrinho", disse a artista, que também é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos e Sophia Raia, de 20, fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari.

Os fãs da atriz ficaram encantados com os cliques e encheram a postagem de mensagens fofas. "Que maravilhosa", disse um seguidor. "Ele olhando pra ela. Que momento mágico, amamentar é uma prova de amor e doação", escreveu outra. "Esse é o momento mais mágico do mundo, leitura de amor", falou uma fã. "Que lindo vocês juntos, milagre lindo. Deus abençoe grandemente vocês", comentou uma admiradora.

Confira a publicação:

Filho de Claudia Raia 'conversa' com o pai

Alerta fofura! Na tarde do último sábado, 17, Jarbas Homem de Mello encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um vídeo do filho, Luca, de apenas quatro meses, fruto de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia 'conversando' com o papai do seu jeitinho.

Na gravação o pequeno aparece sentado na caderinha, e o dançarino puxa conversa com ele, e imediatamente o menino surprendende ao responder o dialógo fazendo caras e bocas. "Nada melhor que um bom papo num sábado a tarde! #paibabao", compartilhou Jarbas o vídeo cheio de amor. Nos comentários da publicação, os internautas babaram com o registro do caçulinha da família.

