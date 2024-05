Silvio Santos distribui R$ 100 milhões para cada filha e internautas brincam: 'Quer me adotar?'

A notícia do suposto testamento de Silvio Santos viraliza e causa um verdadeiro alvoroço entre internautas, que brincam com a informação; confira

Quem quer dinheiro? O assunto do momento é o suposto testamento de Silvio Santos (93). A informação que está circulando na internet nesta quinta-feira, 23, é que o apresentador, empresário e dono do SBT tem uma fortuna estimada em R$ 1,6 bilhão e que decidiu distribuir R$ 100 milhões para cada uma das seis filhas. A notícia deixou os internautas impressionados. Eles fizeram vários comentários no X, antigo Twitter; a maioria, em tom de brincadeira. "Quer me adotar", pergunta um deles.

A divisão inclui ainda uma considerável quantia, de valor não divulgado, para a mulher, a autora de novelas Íris Abravanel (75), com quem o apresentador é casado desde 1981. Segundo Pedro Freire, da coluna Financeira, o motivo para antecipar a divisão seria evitar desentendimentos posteriores entre a família acerca da fortuna de Silvio, divulgado pela Forbes no ano passado.

Imóveis e empresas também serão divididos entre as filhas: Patrícia Abravanel (46), Cíntia Abravanel (61), Silvia Abravanel (53), Daniela Beyruti (47), Rebeca Abravanel (43) e Renata Abravanel (39).

A informação viralizou e muitos internautas se manifestaram no X. "Eu amo o meu pai, mas se eu forjar um exame de DNA para falar que o Silvio Santos é meu pai biológico?", questiona um deles. "Oi, Silvio. Quer me adotar", brinca uma internauta. "Eu sou o seu filho perdido, Silvio Santos", fala outro. "Bom, eu sempre considerei o Silvio Santos um pai para mim, que aparecia nos domingos. Serve?", escreve mais um internauta.

VEJA OS COMENTÁRIOS:

MUDANÇA SIMBÓLICA

Silvio está afastado da TV desde 2022, apesar de nunca ter confirmado oficialmente sua aposentadoria. Desde então, o Programa Silvio Santos, apresentado aos domingos, é comandado por Patrícia Abravanel.

E por falar no dominical, a música de abertura da atração passou por uma mudança simbólica. A canção clássica com a frase ‘Silvio Santos vem aí’ faz parte do programa há muitos anos, mas acabou de receber a inclusão do nome da filha dele.

A nova canção foi exibida na edição de Dia das Mães. Agora, a música diz: “Silvio Santos vem aí lá, lá, lá, lá, com Patricia Abravanel”.