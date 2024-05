Saiba qual é o valor da fortuna de Silvio Santos, ícone do SBT

Dono do SBT e ícone da televisão brasileira, Silvio Santos teve uma trajetória de sucesso e acumulou uma fortuna bilionária. Saiba o valor

O apresentador Silvio Santos é um ícone do SBT e fez história na televisão brasileira ao longo de sua carreira. Além disso, ele acumulou uma grande fortuna pessoal. Aos 93 anos de idade, o comunicador é bilionário.

De acordo com um ranking da revista Forbes, divulgado em 2023, Silvio Santos é um dos bilionários brasileiros mais velhos. Ele acumulou um patrimônio de R$ 1,6 bilhão até o momento.

Vale lembrar que Silvio Santos nasceu no Rio de Janeiro em 1930 com o nome de batismo de Senor Abravanel. Ele começou sua trajetória profissional como ambulante e fez a sua estreia na TV na década de 1950 ao participar de programas de calouros. Logo depois, na TV Paulista, ele se tornou apresentador na década de 1960. Depois disso, ele passou pela Globo e Rede Tupi até criar sua própria emissora de TV na década de 1980.

A fortuna dele vem de sua trajetória de sucesso no SBT e também em outros negócios, como as empresas que fazem parte do Grupo Silvio Santos e outros negócios financeiros.

Hoje em dia, Silvio Santos está afastado da TV. O Programa Silvio Santos, do SBT, é comandado pela filha dele, Patricia Abravanel, há alguns meses.

Antes e depois do visual de Silvio Santos

Em fevereiro de 2024, o apresentador Silvio Santos surgiu com novo visual! Longe da televisão desde 2022, ele aproveitou o dia tranquilo para ir ao salão de beleza do seu amigo, o cabeleireiro Jassa, que cuida do visual do artista há muito tempo.

Por lá, Silvio encontrou o apresentador Milton Neves, que fez questão de registrar o momento especial em um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, o veterano apareceu com o cabelo branco antes de passar pelos cuidados do cabeleireiro.

“Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do muito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos, de como vencer minha já crônica depressão”, disse Milton na legenda do vídeo no X, que é o antigo Twitter.

Logo depois, Jassa mostrou uma foto com Silvio já com o cabelo castanho e um sorrisão no rosto ao renovar o visual.