Música clássica do SBT passou por uma modificação. Entenda aqui

SBT demonstra que fez uma mudança simbólica na música ‘Silvio Santos vem aí’ na abertura do Programa Silvio Santos

A música de abertura do Programa Silvio Santos, do SBT, passou por uma mudança simbólica. A canção clássica com a frase ‘Silvio Santos vem aí’ faz parte da atração dominical há muitos anos, mas acabou de receber a inclusão do nome da filha dele, Patricia Abravanel, que assumiu o comando do programa desde que o pai se afastou da TV.

A nova canção foi exibida na edição de Dia das Mães. Agora, a música diz: “Silvio Santos vem aí lá, lá, lá, lá, com Patricia Abravanel”.

Nas redes sociais, os internautas falaram sobre a mudança. “Amei! Faz total sentido, já que a Patricia Abravanel apresenta”, disse um fã. “Acho justo, ficou massa”, declarou outro.

Aniversário de casamento de Patricia Abravanel

A apresentadora Patricia Abravanel está comemorando sete anos de casada com o político Fábio Faria. Para celebrar a data de maneira especial, a herdeira de Silvio Santos viajou com o pai de seus três filhos para fora do Brasil.

Discreta com sua vida pessoal, a comunicadora abriu uma exceção e compartilhou em sua rede social alguns registros dos momentos que está curtindo com o eleito em Berlim, na Alemanha. Inclusive, o casal aproveitou a passagem por lá para visitar o ponto histórico, o Muro de Berlim, onde posaram para fotos.

Usando um look preto, Patricia Abravanel deu um toque de cor ao apostar em um casaco rosa para fazer o passeio ao lado de Fábio Faria. Sorridentes, eles registraram a viagem romântica e a famosa ainda compartilhou cliques especiais para se declarar.

"7 anos de muita vida e muito amor. 29/04", falou ela sobre o tempo ao lado do homem que escolheu para subir ao altar em 2017 em uma cerimônia realizada na mansão de seu pai em um bairro nobre de São Paulo.

É bom lembrar que os dois são pais de três crianças: Pedro Abravanel Faria, Jane Abravanel Faria e Senor Abravanel Faria.