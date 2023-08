Sam Asghari quebra silêncio e confirma divórcio de Britney Spears

Sam Asghari se pronuncia pela primeira vez sobre seu divórcio da cantora Britney Spears

O modelo e ator Sam Asghari quebrou seu silêncio e falou pela primeira vez sobre os rumores de divórcio com a cantora Britney Spears. Nesta quinta-feira, 17, ele publicou seu pronunciamento em redes sociais e confirmou sua separação da esposa.

Através dos stories de seu Instagram, o terceiro marido da Princesa do Pop escreveu um breve texto sobre o assunto. "Após 6 anos de amor e comprometimento um com o outro, minha esposa e eu decidimos terminar a nossa jornada juntos", iniciou Sam. "Vamos levar o amor e respeito que temos um pelo outro e eu desejo sempre o melhor para ela. M*rdas acontecem."

Ao terminar seu pronunciamento, Asghari pediu privacidade neste momento delicado. "Pedir por privacidade parece ridículo. Então eu só pedirei para todos... sejam gentis e compreensivos", finalizou ele.

Foto: Reprodução / Instagram

Do namoro de longa data ao divórcio

O relacionamento entre Sam Asghari e Britney Spears se iniciou em 2016, quando o modelo emplacou um papel em um dos clipes da cantora. Desde então, o casal permaneceu juntos em diversos momentos delicados da vida um do outro. O ator permaneceu ao lado da esposa nos julgamentos finais da tutela de seu pai, Jamie Spears, que durou 13 anos.

Os dois ficaram noivos pouco tempo depois do fim da tutela de Britney, em 2021. O casamento, no entanto, somente aconteceu em junho de 2022. A cerimônia luxuosa foi intimista, mas contou com alguns dos nomes mais prestigiados de Hollywood. Entre eles estavam: Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton, Selena Gomez e Donatella Versace.

A união do casal chegou ao fim no início desta semana, quando os rumores de divórcio surgiram entre a mídia. Sam teria entrado com o pedido de divórcio após suposta traição por parte de Spears. Vale lembrar que o motivo da separação ainda não foi confirmado ao público.