De casamento luxuoso a suposta traição: relembre o relacionamento de Britney Spears e Sam Asghari

O casamento entre a cantora Britney Spears e o modelo Sam Asghari teria chegado ao fim após mais de um ano de casamento

Nesta quinta-feira, 17, foi revelado que o casamento entre Britney Spears e Sam Asghari teria chegado ao fim. Entre diversos rumores e especulações sobre o motivo do fim do relacionamento, estaria uma suposta traição por parte da cantora.

Porém, os sites americanos TMZ e People ouviram fontes próximas a Britney que disseram que o relacionamento já estava desgastado. O casamento deles está em risco há meses. Houve um drama constante. É triste. Um divórcio seria devastador para Britney”, disse uma pessoa próxima à cantora.

Apesar desta afirmação, eram raros os rumores de problemas no casamento entre o modelo e a cantora. No ano passado, o casal se juntou para rebater acusações do ex-marido de Britney, o dançarino Sam Federline. O ex da cantora, além de revelar que os filhos dela não querer vê-la, também defendeu a tutela abusiva de 13 anos feita pelo pai da diva pop, Jaimie Spears. Sam ainda criticou as postagens feitas por Britney nas redes.

"Me entristece saber que meu ex decidiu discutir a relação entre eu e meus filhos. Eu dei tudo a eles. Minha mãe me falou, ‘você deveria dar seus filhos ao pai’. Estou compartilhando isso porque eu posso. Apenas uma palavra: doloroso. Como a madrasta deles [a atual esposa de Kevin] disse, ‘o que está acontecendo fora dessa casa não tem nada a ver com essa casa’, eu gostaria de compartilhar a porta de entrada. Eu fui mantida longe por 15 anos e a tutela só acabou há 8 meses. Ter a possibilidade de receber dinheiro do mundo exterior pela primeira vez é extremamente esclarecedor. Nós somos iguais agora? Relembre que o trauma e os insultos que vêm com a fama não afetam apenas a mim, mas a meus filhos também. Eu sou apenas uma humana e eu fiz o meu melhor. Outros artistas fizeram bem pior a seus filhos quando eram extremamente jovens”, disse a cantora em uma carta aberta em seu perfil no Instagram.

Sam também veio a público em suas redes sociais defender a esposa: “A mamata do Kevin vai acabar em breve, o que provavelmente explica o momento destas declarações ofensivas. Eu não o conheço pessoalmente e não tenho nada contra ele, além de ele ter escolhido difamar a minha mulher. O seu caráter é revelado pela aprovação dos cruéis 13 anos de tutoria. A sua lealdade a Jaimie indica a sua aprovação, que ocorreu também na época de sua concepção. Coisas que agora são consideradas normais e comportamentos facilmente resolvidos com terapia ou de outras maneiras foram ampliados para justificar uma sentença de 13 anos de prisão. Qualquer pessoa que aprove isso está errado ou está se beneficiando disso de alguma forma. Não vou comentar sobre este assunto outra vez, exceto para dizer que tenho um emprego”, comentou.

O anúncio do noivado ente o modelo e a dona do hit “Toxic” aconteceu em setembro de 2021. “Eu não posso acreditar!”, escreveu a estrela na legenda da publicação, ainda surpresa e comovida. Meses depois, o casal encantou ao surgirem passando o Natal juntinhos.

O casamento!

Foi em junho do ano passado que Britney e Sam finalmente se casaram. O casamento foi muito luxuoso e contou com a presença de famosas como Madonna, Paris Hilton e Drew Berrymore. Os filhos da cantora não estavam presentes na cerimônia.

Segundo a revista americana People, Britney teria entrado no local do casamento com um vestido branco da grife Versace. Inclusive, a estilista Donatella Versace também estava presente no evento. A cantora entrou ao som da música "Can't Help Falling In Love" de Elvis.

“Britney começou a planejar e sonhar com o casamento logo depois de ficar noiva em novembro. É um grande objetivo para ela finalmente se casar. Ela queria que tudo fosse perfeito”, disse uma fonte da publicação. A cantora publicou pouquíssimas fotos do evento, que foi bem intimista.

Últimos anos!

Mais recentemente, este ano, Sam veio a público para novamente defender sua esposa das críticas em relação às postagens nas redes sociais. Britney recebeu muitas críticas nos últimos anos por publicar fotos e vídeos em que aparecia dançando e sensualizando.

É a única pessoa no mundo que sofre bullying por postar algo assim. Eu pessoalmente preferiria que ela nunca postasse isso. Mas quem sou eu para controlar uma pessoa que estava sob um microscópio e passou a maior parte de sua vida sendo controlada?", contou o modelo, ressaltando que apesar de não aprovar, não irá controlar as postagens da amada.