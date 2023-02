Sam Aghari diz que não irá controlar os conteúdos de Britney Spears

O marido de Britney Spears, Sam Aghari, disse que não irá controlar as redes sociais da amada após hate sobre as fotos e vídeos sensuais da cantora

Recentemente, a cantora Britney Spears voltou aos holofotes ao aparecer em diversos jornais que alegam que seu Instagram tem muitas fotos sensuais. A famosa conseguiu sua liberdade de imagem e financeira após o fim da tutela em 2022, e desde então tem postado imagens sensuais e vídeos dançando. Algumas semanas atrás, ela recebeu comentários de hate por seus vídeos dançando e apagou as contas, mas agora voltou com as redes e continua postando com frequência.

Os comentários sobre as fotos sensuais da artista pop são normalmente negaticos. No twitter, o assunto entrou em trending topics, e muitos artistas do ramo também criticaram a famosa por seus conteúdos nas redes sociais.

Marido de Britney Spears, Sam Aghari, diz que não irá controlar os conteúdos que a famosa posta

Após diversos jornais fazerem matérias pejorativas sobre a cantora, seu marido veio à público falar sobre as postagens: "É a única pessoa no mundo que sofre bullying por postar algo assim. Eu pessoalmente preferiria que ela nunca postasse isso. Mas quem sou eu para controlar uma pessoa que estava sob um microscópio e passou a maior parte de sua vida sendo controlada?", contou Sam Aghari, ressaltando que apesar de não aprovar, não irá controlar as postagens da amada.

Britney também decidiu se posicionar sobre as fotos nua, e veio à público alegando que aprendeu a se amar, e quer mostrar sua autoestima para o mundo: "41 [anos] e finalmente expressar minha liberdade nunca foi tão bom! Aprender a me amar se tornou minha paixão este ano. Prefiro estar na minha pele do que vestir minha pele!(sic)".