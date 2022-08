Britney Spears e Sam Asghari rebatem acusações do ex-marido da cantora: ''A mamata vai acabar''

Britney Spears e Sam Asghari rebatem acusações de Kevin Federline sobre a tutela e distanciamento dos filhos, Sean e Jayden

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 11h27

Em uma entrevista ao diário britânico Daily Mail, publicada no último sábado, 06, o ex-marido de Britney Spears (40), o dançarino Kevin Federline (44), contou que os filhosSean Preston (16) e Jayden James (15) optaram por não verem a mãe há meses. Além de apoiar a tutela abusiva que a cantora vivenciou nos últimos anos pelo seu pai, Jamie Spears (70).

O dançarino e a estrela norte-americana foram casados entre 2004 e 2006. Logo após o fim do casamento, a artista foi submetida a diversas internações psiquiátricas e surtos emocionais a julgamento público. Desencadeando, assim, na tutela imposta pelo pai em 2008, que perdurou por treze anos.

“Os meninos decidiram que não querem vê-la agora. Faz alguns meses desde que a viram. Eles tomaram a decisão de não ir ao casamento dela”, contou. “Eles tentaram dar a ela o benefício da dúvida, mas, ao mesmo tempo, posso dizer que às vezes dói estar nessa posição”.

Sem entrar em grandes detalhes, o dançarino disse que se sente desconfortável com algumas situações que seus filhos presenciaram enquanto visitavam a mãe após o fim da tutela: “Então, eu me certifiquei de que todos os meus filhos pudessem vir até mim a qualquer momento e discutir qualquer coisa. Os meninos – todos os meus filhos – sabem que podem vir até mim e minha esposa e discutem qualquer coisa.”, pontuou ele.

Ainda nas falas do ex-marido da cantora, seus filhos se incomodam com algumas publicações em que a estrela aparece seminua em suas redes sociais: “Eu tento explicar a eles: ‘Olha, talvez seja apenas outra maneira que ela tenta se expressar.’ Mas isso não tira o fato do que isso faz com eles. É duro. Não consigo imaginar como é ser um adolescente tendo que ir para o ensino médio”, complementou.

Ainda sobre a tutoria — que terminou há oito meses, o rapaz elogiou o ex-sogro, que detinha os direitos sobre a carreira e liberdade da cantora: “Eu vi esse homem que realmente se importava com sua família e queria que tudo ficasse bem. Quando Jamie assumiu, as coisas ficaram em ordem. Ele salvou a vida dela”, disse. “Eles têm muitas perguntas sobre isso. Eu não sei se posso responder a todas elas, mas eu apenas tentei explicar a eles que a mãe deles precisava de ajuda”, finalizou.

Britney Spears rebate acusações do ex-marido sobre a criação dos filhos:

"Me entristece saber que meu ex decidiu discutir a relação entre eu e meus filhos. Eu dei tudo a eles. Minha mãe me falou, ‘você deveria dar seus filhos ao pai’. Estou compartilhando isso porque eu posso. Apenas uma palavra: doloroso. Como a madrasta deles [a atual esposa de Kevin] disse, ‘o que está acontecendo fora dessa casa não tem nada a ver com essa casa’, eu gostaria de compartilhar a porta de entrada. Eu fui mantida longe por 15 anos e a tutela só acabou há 8 meses. Ter a possibilidade de receber dinheiro do mundo exterior pela primeira vez é extremamente esclarecedor. Nós somos iguais agora? Relembre que o trauma e os insultos que vêm com a fama não afetam apenas a mim, mas a meus filhos também. Eu sou apenas uma humana e eu fiz o meu melhor. Outros artistas fizeram bem pior a seus filhos quando eram extremamente jovens”, disse a cantora em uma carta aberta em seu perfil no Instagram.

Marido de Britney Spears rebate falas de Kevin Federline sobre a liberdade da cantora:

“Para esclarecer, a minha mulher nunca postou uma selfie de nudez com exceção das de sua bunda, algo bem modesto nos dias de hoje. Todas as outras publicações sugeriam nudez, que pode ser vista em qualquer anúncio de loção ou sabão. Não há validade na sua declaração sobre o distanciamento das crianças e é irresponsável fazer essa declaração publicamente. Os meninos são muito inteligentes e terão 18 anos em breve para tomarem as suas próprias decisões e poderem eventualmente perceber que a parte ‘dura’ foi ter um pai que não trabalhou muito em mais de 15 anos como modelo", afirmou o modelo Sam Asghari (28) em suas redes sociais.

Sobre a pensão que Kevin recebe da cantora, avaliada em mais de R$ 100 mil reais mensais, o ator disse: “A mamata do Kevin vai acabar em breve, o que provavelmente explica o momento destas declarações ofensivas. Eu não o conheço pessoalmente e não tenho nada contra ele, além de ele ter escolhido difamar a minha mulher. O seu caráter é revelado pela aprovação dos cruéis 13 anos de tutoria. A sua lealdade a Jaimie indica a sua aprovação, que ocorreu também na época de sua concepção. Coisas que agora são consideradas normais e comportamentos facilmente resolvidos com terapia ou de outras maneiras foram ampliados para justificar uma sentença de 13 anos de prisão. Qualquer pessoa que aprove isso está errado ou está se beneficiando disso de alguma forma. Não vou comentar sobre este assunto outra vez, exceto para dizer que tenho um emprego”, pontuou.

Britney Spears está livre da tutela abusiva do pai, Jamie Spears:

Desde 2008, quando Jamie assumiu o controle da vida da diva pop após sua internação numa clínica psiquiátrica, todos os milhões arrecadados em álbuns e turnês foram tirados dela, que recebia apenas 2 mil dólares semanalmente.

Durante o depoimento em busca da sua liberdade, a estrela afirmou ter perdido o controle de sua carreira, como de seu próprio corpo e dos filhos. Além de não ter poder de decisão na carreira musical, a cantora era obrigada a se medicar contra sua vontade.