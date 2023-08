Britney Spears e Sam Asghari se separam após suposta traição, diz imprensa

Site diz que o marido de Britney Spears já teria se mudado da casa em que os dois viviam juntos

Britney Spears e o marido Sam Asghari estão separados depois de um briga que envolve alegações de traição. O site norte-americano TMZ reportou nesta quarta-feira, 16, que Sam havia confrontado Britney sobre rumores de que ela teria o abandonado.

O site também diz que não há provas de que o rumor apresentado por Sam é verdadeiro, mas ele acreditou, e isso fez com que os dois tivessem uma grande briga. Ainda segundo o TMZ, Sam teria se mudado da casa de Britney, e estaria morando sozinho. Uma fonte disse ainda que "é questão de tempo até que Sam peça o divórcio".

A cantora tem um acordo pré-nupcial que protege seus bens, mas uma fonte o provável fim do casamento será com um cheque de Britney para Sam que resolverá as coisas, pelo menos financeiramente.

Eles começaram a namorar em 2016, quando ele conseguiu uma performance num de seus videoclipes, e estavam juntos desde então. Ele a pediu em casamento em setembro de 2021, e eles subiram ao altar em junho de 2022.

Britney Spears não verá os filhos antes da mudança de estado. Saiba o motivo!

Britney Spears perderá seus filhos sem sequer poder dizer adeus. Segundo o site TMZ, Jayden James e Sean Preston Federline estão de mudança com o pai, o dançarino Kevin Federline, para o Havaí.

Contudo, os filhos da Princesa do Pop não tem intenção de visitá-la antes da mudança. Segundo a fonte entrevistada pelo veículo, o ex-marido de Spears encorajou seus filhos a se despedirem da mãe antes da partida, mas que ele não iria forçá-los a ver a cantora se eles não quisessem.

A fonte também afirmou que Kevin está aliviado que Britney não recorreu à justiça para tentar manter seus filhos perto de si. Ele também acha que a ex-esposa está fazendo a coisa certa em deixar os meninos se mudarem para o Havaí, onde morarão com o pai e sua madrasta, Victoria.