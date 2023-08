Porque Britney Spears está se separando de Sam Asghari?

Notícia da separação de Britney Spears e Sam Asghari pegou os fãs de surpresa, mas os amigos mais próximos já viam a crise na relação. Entenda!

A cantora Britney Spears está se separando do marido, Sam Asghari, informaram os sites TMZ e People nesta quarta-feira, 16. Agora, o possível motivo do término veio à tona.

De acordo com a revista People, a relação chegou ao fim após um período de crise. Fontes da publicação informaram que Britney e Sam viviam um relacionamento tóxico e que já estava desgastado há muito tempo. “O casamento deles está em risco há meses. Houve um drama constante. É triste. Um divórcio seria devastador para Britney”, disse uma fonte próxima à cantora.

Por outro lado, o site TMZ informou que a separação aconteceu por causa de uma briga após rumores de traição. Ele confrontou a cantora após boatos de que ela teria abandonado o marido. O site também diz que não há provas de que o rumor apresentado por Sam é verdadeiro, mas ele acreditou, e isso fez com que os dois tivessem uma grande briga. Ainda segundo o TMZ, Sam teria se mudado da casa de Britney, e estaria morando sozinho. Uma fonte disse ainda que "é questão de tempo até que Sam peça o divórcio".

Vale lembrar que eles chegaram a ser vistos sem as alianças no início deste ano. A separação foi confirmada por amigos próximos de Britney. Ela ficou 14 meses casada com o modelo, mas o término não foi comentado pelos representantes deles.

Britney e Sam começaram a namorar em 2016 e o noivado aconteceu em 2021. O casamento aconteceu em 9 de junho de 2022 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Inclusive, ele teve um papel fundamental para a cantora ficar firme durante a batalha da tutela contra a sua família. Ele foi o responsável por servir de apoio para ela nos momentos mais difíceis.

