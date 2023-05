Confira itens da lista de recomendações de antiga tutela de Britney Spears!

Segundo fontes próximas a Britney, havia uma lista de regras que deveriam ser seguidas para manter a cantora em segurança

A tutela de Britney Spears (41) chegou ao fim em 2021, porém, havia uma lista sobre os cuidados que deveriam ser tomados com a cantora, entre eles, está um que diz que a cantora deveria ficar longe de facas.

A informação sobre a lista de cuidados com a artista foi revelada ao TMZ por fontes com ligações diretas com os antigos responsáveis pelo bem-estar de Britney, o pai da estrela. Havia uma série de recomendações a respeito sobre a rotina da cantora americana, como uma que a proibiu de dirigir sozinha e a que mandavam deixá-la longe de facas.

Os informantes disseram que a medida é uma forma de defesa contra a artista, que via as facas como proteção, pois sofria com o medo de ser reabilitada, como em outras ocasiões devido a distúrbios mentais e comportamento maníaco.

Antes de ser liberada da tutela do pai, Britney foi motivo de grande repercussão nas redes quando seus fãs levantaram a tag #FreeBritney, como protesto às medidas tomadas em nome da artista. Após treze anos, em 2021, a artista finalmente foi liberada, depois de uma audiência, que ocorreu em Los Angeles, nos EUA.

Autobiografia de Britney Spears é adiada

A esperada autobiografia da cantora Britney Spears teve seu lançamento adiado. A motivação teria sido duas cartas de advogados de famosos enviadas à editora responsável pelo livro, Simon & Schuster.

Segundo o jornal inglês ' The sun', dois famosos estão com medo do que a loira pode falar sobre eles e tomaram providências para sondar o conteúdo da obra. Segundo uma fonte disse ao jornal britânico, a cantora "quer que este seja o momento em que ela fala com o mundo, para contar seu lado da história e esclarecer as coisas"."Há pessoas tentando impedir que ela fale sobre relacionamentos passados, porque alguns serão revelados pela primeira vez", contou.