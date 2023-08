Britney Spears contrata advogada famosa para lidar com divórcio

Em suposto processo de divórcio com Sam Asghari, a cantora Britney Spears teria contratado advogada famosa em Hollywood para cuidar do caso

A cantora Britney Spears e seu marido, o ator Sam Asghariestão se separando após 7 anos juntos. Segundo o site TMZ, o casal passou por uma grande briga que envolve alegações de traição por parte da cantora. Os dois já estariam morando em casas separadas e, de acordo com fontes próximas aos famosos, "uma questão de tempo até que Sam peça o divórcio".

O casamento conta com um acordo pré-nupcial, que protege os bens da Princesa do Pop. Contudo, as condições do fim da união levaram Asghari a tentar mudar os termos do acordo, lhe favorecendo financeiramente.

Uma fonte próxima da família disse que Sam Asghari está “tentando negociar concessões além do seu acordo pré-nupcial”. Ele também estaria “ameaçando ir a público com informações extremamente embaraçosas sobre Britney, ao menos que ele seja pago”.

Vendo que enfrentará uma briga judicial pela frente, Britney já está trabalhando em sua equipe legal para o divórcio. Nesta quinta-feira, 17, o site Page Six afirmou que Spears contratou a advogada de divórcio das estrelas, Laura Wasser, para lidar com a sua separação. A medida foi tomada quando o cenário do fim do casamento começou a se tornar nebuloso.

A profissional já trabalhou com a cantora em 2008, quando ela batalhou contra seu ex-marido, Kevin Federline, pela custódia de seus dois filhos, Sean Preston e Jayden. Wassner também já trabalhou para Kim Kardashian, Johnny Depp e, mais recentemente, Kevin Costner e Joe Manganiello.

Relembre o relacionamento de Britney Spears e Sam Asghari

Britney Spears e Sam Asghari se conheceram em 2016, quando o ator emplacou uma performance num dos clipes da cantora. Desde então, os dois permaneceram juntos, passando por momentos como o fim da tutela da artista de seu pai, Jamie Spears.

Em setembro de 2021, os dois ficaram noivos e planejaram um grande casamento luxuoso, que ocorreu em junho de 2022. A cerimônia foi bem intimista, mas contou com grandes nomes de Hollywood entre seus convidados, incluindo Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore e Selena Gomez.

Britney usou um lindo vestido branco da grife Versace, feito especialmente pela estilista Donatella Versace, que também estava presente na festa. A noiva subiu ao altar ao som da música Can't Help Falling In Love, sucesso de Elvis Presley.