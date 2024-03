Relembre momentos de Wanessa Camargo no BBB 24 antes de ser expulsa do programa

A cantora Wanessa Camargo protagonizou muitos momentos marcantes ao longo dos mais de 50 dias em que esteve confinada, antes de ser expulsa do BBB 24

Wanessa Camargofoi expulsa do Big Brother Brasil 24, na tarde do último sábado, 2, após Davi acusa-la de agressão, no fim da festa de sexta-feira, 1º. O fato repercutiu bastante na internet. A cantora ganhou muitos defensores, que acharam injusta a decisão da direção do programa, mas também encarou uma enxurrada de críticas de pessoas que relembraram seu comportamento “inapropriado” durante os cerca de 50 dias em que esteve confinada no reality show. Querendo ou não, a artista deixou sua marca na temporada e a CARAS Brasil relembra, a seguir, alguns momentos de Wanessa no jogo.

Em um dos últimos dias de Wanessa na casa mais vigiada do Brasil, a cantora relembrou um amor do passado, durante uma conversa com Yasmin Brunet. Ao ouvir a música do grupo KLB na festa, ela falou de quando se apaixonou por Leandro. Os dois namoraram quando ela tinha 15 anos de idade. Yasmin perguntou com qual deles ela namorou e a artista revelou: “Leandro. O que está cantando, mas tudo bem, é quase meu primo. A gente cresceu junto, gosto muito da família dele. Ele também, tenho muito carinho”.

REENCONTRO COM DADO DOLABELLA

Wanessa também relembrou um reencontro que teve com o namoradoDado Dolabella após 18 anos sem vê-lo. Em conversa om Fernanda e Pitel, e acabou encontrando com o ator sem querer. "Eu fui pra Chapada dia 2 de abril, conhecer”, falou. “Mas o Dado estava lá também?”, questionou Fernanda. “Foi o dia que eu encontrei com o Dado no meio da rua”, começou.

A confeiteira gritou empolgada e Pitel perguntou: "Como foi seu reencontro com o menino Dado? Você quer falar mais sobre isso?”. “Foi a coisa mais surreal do mundo. Depois de 18 anos sem ver”, falou a sister.

DESCONFORTO COM QUARTO

Uma das polêmicas envolvendo Wanessa no reality show, foi a do Quarto Magia. Após semanas reclamando do jeito de Davi, a cantora protagonizou uma discussão com o brother e, depois do desentendimento público, comentou que não desejava ficar mais no mesmo quarto que ele.

Com a saída de Isabelle do cômodo, a famosa falou com Yasmin e Leidy Elin que não quer ficaria mais no mesmo cômodo que o motorista de aplicativo, que lhe irritava por conta de seu jeito e cantoria alta.

DISCUSSÃO ACALORADA

Por falar na discussão entre Wanessa e Davi, o fato aconteceu em 28 de fevereiro. Após a cantora se desentender com Alane, começou a falar sobre os problemas de convivência na casa e citou o motorista de aplicativo, ressaltando que está incomodada com o fato dele cantar.

"Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro. Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais. Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade", desabafou a sister. "Não tem motivos para votar", respondeu o baiano.

Irritada, Wanessa aumentou o tom de voz e disparou: "Tenho muitos motivos para votar em você. E voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok?", afirmou a artista. "Confessionário, botão. Ganha Prova do Líder, e me bota no Paredão", rebateu ele.

ELIMINAÇÃO DE RODRIGUINHO

A eliminação de Rodriguinho mexeu com Wanessa Camargo. Ela refletiu bastante sobre o discurso de Tadeu Schmidt durante o resultado do Paredão.

Antes de anunciar a saída do pagodeiro, o apresentador cobrou, indiretamente, um maior posicionamento dos participantes fora dos quartos. "Será que vale a pena ser um leão apenas dentro do quarto, como muitos pensam, ou é preciso partir para o cara a cara?", disparou ele, na ocasião.

Wanessa, então, contou aos colegas de confinamento que interpretou o discurso de Tadeu como um recado. "Foi indireta para muita gente da casa. A gente tá no quarto, reclama, quando abre a porta, acabou. Para mim serviu como carapuça bonita! Tem coisas me irritando que eu tô quietinha, até a hora que eu vou explodir", disse.

“NÃO SOU VILÔ

No último Paredão que Davi enfrentou e saiu ileso, Wanessa ficou bastante pensativa. Com a permanência de seu, até então, principal alvo no jogo, a artista comentou sobre não acreditar ser a vilã da edição e querer encarar a berlinda, para entender melhor o que poderia estar acontecendo.

Durante conversa com Yasmin, Lucas Henrique e Isabelle, ela falou sobre seus herdeiros. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", afirmou a cantora.

Em seguida, ela falou que só ficava longe dos filhos quando valia a pena: "Para eu chegar aqui e... E eu sei que não sou vilã, só que a gente, em um jogo desse, por causa das coisas, não conhecer profundamente. Eu não sei o que está no coração dele, no coração de ninguém, só no meu".

VIROU MEME

Não teve jeito! Muitas das atitudes de Wanessa Camargo no BBB 24 viraram memes. E tudo começou bem lá atrás, na primeira prova do líder da edição, e que foi de resistência. A postura da cantora deu o que falar nas redes sociais. Ela não se abalou com a prova e demonstrou muita calmaria ao executar a tarefa.

A tranquilidade de Wanessa chamou a atenção dos internautas, já que ela apareceu fazendo os movimentos calculados e de um jeito calmo, sem pressa. Entre os comentários na web, os fãs justificaram a postura.

A prova tinha como prêmio a liderança e também um carro 0km. Então, os fãs comentaram que ela estaria fazendo tudo com calma porque não estaria preocupada em ganhar o carro. “É a calmaria de quem já tem um carro na garagem e dinheiro para ser feliz”, brincou um internauta. “Só no Brasil que você viu a filha de um dos maiores cantores sertanejo se arrastando no chão de um programa por um carro que custa menos que uma bolsa que ela tem na casa dela”, escreveu outro.