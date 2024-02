BBB 24: Wanessa diz que não é vilã e pede paredão: 'Preciso ir'

Após permanência de Davi, Wanessa diz que não fugirá do paredão e que crê não ser a vilã do reality; cantora se mostrou preocupada com sua imagem

A cantora Wanessa Camargo refletiu após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi na casa, seu principal alvo no jogo, a artista comentou sobre não acreditar ser a vilã da edição e querer ir ao paredão para entender melhor o que possa estar acontecendo.

Durante a conversa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle, a namorada de Dado Dolabella falou sobre seus herdeiros. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", afirmou a cantora.

Em seguida, ela falou que só fica longe dos filhos quando vale a pena: "Para eu chegar aqui e... E eu sei que não sou vilã, só que a gente, em um jogo desse, por causa das coisas, não conhecer profundamente. Eu não sei o que está no coração dele, no coração de ninguém, só no meu".

"A gente julga, questiona, vê as atitudes. A gente não está vendo tudo como as pessoas estão vendo lá fora, a gente pode estar errando nossas posições, nossas questões, aí tu vira uma vilã. Porque é o que eu falei, ninguém que entrou aqui achou que ia virar uma pessoa lá fora rejeitada", analisou. "Ninguém quer isso", opinou Isabelle.

"Eu só vou saber quando eu sair, e é um preço para se pagar muito caro. Mas para mim, principalmente por ter filho. Não é um preço que eu vou pagar não, eu prefiro sair correndo daqui, ir embora agora. Só que eu não tenho essa informação, eu vou ter que esperar um Paredão. Por isso não estou achando ruim ir para um Paredão, eu até preciso ir, sendo bem sincera, mas eu não vou ficar aqui para chegar lá no final e descobrir que o povo estava louco para me mandar embora", disse Wanessa.

Zilu Camargo dá recado importante sobre Wanessa

A mãe de Wanessa Camargo, Zilu Camargo, fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

Diante da situação, a ex-mulher de Zezé Di Camargo pediu para os internautas não levarem em consideração o desdobramento dos episódios que envolvem a sister no programa fora da casa, mesmo que a pessoa que esteja falando seja uma pessoa próxima da artista.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Dado Dolabella, namorado de Wanessa, sempre opina sobre as situações dentro do BBB 24. Inclusive, o ator fica pedindo a expulsão de Davi e mandando até recado para a esposa do motorista de aplicativo. Veja o recado de Zilu aqui.