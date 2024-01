Wanessa Camargo vira meme por sua postura em prova do líder

Tranquilidade de Wanessa Camargo na prova do líder de resistência gera repercussão e os internautas se divertem com memes da cantora

A postura da cantora Wanessa Camargo na prova do líder de resistência no BBB 24, da Globo, deu o que falar nas redes sociais. Tanto que ela virou meme logo na primeira noite do reality show. A estrela não se abalou com a prova e demonstrou muita calmaria ao executar a tarefa.

A tranquilidade dela chamou a atenção dos internautas, já que ela apareceu fazendo os movimentos calculados e de um jeito calmo, sem pressa. Entre os comentários na web, os fãs justificaram a postura dela.

A prova tinha como prêmio a liderança e também um carro 0km. Então, os fãs comentaram que ela estaria fazendo tudo com calma porque não estaria preocupada em ganhar o carro. “É a calmaria de quem já tem um carro na garagem e dinheiro para ser feliz”, brincou um internauta. “Só no Brasil que você viu a filha de um dos maiores cantores sertanejo se arrastando no chão de um programa por um carro que custa menos que uma bolsa que ela tem na casa dela”, escreveu outro.

só no brasil que você ver a filha de um dos maiores cantores de sertanejo Wanessa Camargo, se arrastando no chão de um programa por um carro que custa menos que uma bolsa que ela tem na casa dela KKKKKKKKKKKKKKKK JURO #BBB24pic.twitter.com/lgscQagMyb — andreza campeã. 🌞 (@ffcan_) January 9, 2024

Tadeu: quem vencer a prova leva um Chevrolet Tracker



os pobres: 🤩🫨🎉🙆🤸



a Wanessa:#BBB24pic.twitter.com/3t0SrDmxPL — o pó da rabiola (@3runaandrade) January 9, 2024

Até agora a Wanessa Camargo foi a mais inteligente na disputa da lama verde, pq ela não gastou energia e ainda foi de costas, deixando o rosto limpo…



É a calmaria de quem já tem um carro na garagem e dinheiro para ser feliz!! Hahaha #BBB24pic.twitter.com/fS1tZId8z2 — Reserv🅰️Reality ⏰ (@RealityReserva) January 9, 2024

Dado Dolabella responde comentário de Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella mostrou que está de olho em todos os passos da namorada, a cantora Wanessa Camargo, no confinamento do BBB 24, da Globo. Tanto que ele fez questão de responder aos comentários dela sobre ele logo no primeiro dia de competição.

Em uma conversa descontraída durante a primeira prova do líder de resistência, a estrela contou para os colegas que é o namorado quem faz a comida para ela, já que ela não sabe cozinhar. “Quem cozinha é meu namorado-marido”, afirmou ela. Então, um brother perguntou: “Ele tá com aquele cabelinho safado ainda?”. E ela disse: “Está, um gato. E ele cozinha para caramba”.

Ao ver a repercussão deste momento, Dado compartilhou o vídeo no Instagram e respondeu ao comentário da amada. “Cozinho, lavo e passo, gostosura! Quanto mais pedras jogarem, maior vai ser nosso castelo”, afirmou ele.