BBB 24: Wanessa Camargo revela detalhes de romance com Leandro, do KLB

A cantora Wanessa Camargo ouve música do KLB no BBB 24 e conta que já namorou com o cantor Leandro: ‘Primeira paixão’

A cantora Wanessa Camargo relembrou um amor do passado durante uma conversa no BBB 24, da Globo. Na madrugada desta quinta-feira, 29, ela ouviu uma música do grupo KLB na festa e relembrou quando se apaixonou por Leandro.

Os dois namoraram quando ela tinha 15 anos de idade. Yasmin Brunet perguntou com qual deles ela namorou e a estrela revelou: “Leandro. O que está cantando, mas tudo bem, é quase meu primo. A gente cresceu junto, gosto muito da família dele. Ele também, tenho muito carinho”.

Então, ela completou ao relembrar o romance. "Conheci eles com 9 anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro. Quando eu vi ele, eu tinha 9 anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né? Com 15 anos ele me deu moral e a gente namorou, e aí ele começou a carreira eu tinha acabado de terminar um relacionamento. A gente era muito amigo, a primeira bandinha que cantei na minha vida foi a banda deles, eles tocavam e eu era vocalista. Tenho muito carinho, como se fossem primos", contou.

Hoje em dia, Wanessa está namorando com o ator Dado Dolabella.

Wanessa revela como foi seu reencontro com Dado Dolabella

Wanessa relembrou um reencontro que teve com o namorado Dado Dolabella após 18 anos sem vê-lo. Em conversa com Fernanda e Pitel durante o início da noite deste domingo, 25, a cantora recordou quando fez uma viagem e acabou encontrando o ator sem querer.

"Eu fui pra Chapada dia 2 de abril, conhecer”, falou. “Mas o Dado estava lá também?”, questionou Fernanda. “Foi o dia que eu encontrei com o Dado no meio da rua”, começou contando a artista.

A confeiteira gritou empolgada e Pitel perguntou: "Como foi seu reencontro com o menino Dado? Você quer falar mais sobre isso?”. “Foi a coisa mais surreal do mundo. Depois de 18 anos sem ver”, falou a sister. A alagoana então pergunta se durante todo esse tempo eles não haviam se cruzado.

“A gente se encontrou cruzando a rua, andando na rua. Ele chegou, eu estava descendo a rua, ele parou para falar com umas amigas dele lá. Versão dele, né? Que ele andou, me viu, ficou apavorado, o coração pulando porque a gente não se via... Aí ele falava: 'Vou lá falar, vou lá falar', e as amigas: 'Vai, vai'. Aí, quando estou chegando no meu carro, eu só escuto: 'Ei!'. Aí eu olhei e tinha um 'homem das cavernas', né? Porque ele estava com uma barba até aqui, cabelão hippie”, recordou Wanessa.

"Nem conheceu", falou Fernanda. "Eu não enxergo de longe, Fê", explicou ela. "Só que a voz, na hora que eu escutei, falei: 'Eu conheço essa voz'. Aí o meu coração disparou. Gente, eu juro, eu acho que eu fui pra lua e voltei, foi uma sensação surreal. E aí a gente se abraçou assim, 'oi' e tal, e ficou duas horas no meio da rua conversando", contou a cantora.