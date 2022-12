Pedro Scooby mostra encontro das filhas após cirurgia

Filha de Pedro Scooby com Luana Piovani, Liz, conheceu a irmã recém-nascida ainda no hospital

O surfista Pedro Scooby (34) está se dividindo entre os três filhos e a esposa, Cintia Dicker (36), no hospital após o nascimento de sua primeira filha com a modelo, a recém-nascida Aurora. Após a pequena passar por uma cirurgia, ele pode levar a herdeira, Liz, para conhecer a irmã.

Em seus stories no Instagram, o ex-BBB compartilhou o registro do encontro emocionante entre as meninas. Colocando a mão na bebê ainda internada, a filha de Luana Piovani (46) protagonizou o momento cheio de amor.

"Hoje foi dia da Lizoca conhecer a irmãzinha", escreveu Pedro Scooby ao publicar o clique das garotas se vendo pela primeira vez.

Ainda nesta quinta-feira, 29, o atleta publicou vídeos fazendo companhia para Cintia Dicker no hospital e falou sobre a possibilidade da ruiva mudar seu visual radicalmente.

Na terça-feira, 27, Aurora veio ao mundo e precisou passar por uma cirurgia. Sem revelar o que houve, os papais apenas alegaram que a recém-nascida está melhorando.

Luana Piovani detona Pedro Scooby

Após Pedro Scooby dizer que não resolverá os assuntos da família na internet, Luana Piovani se pronunciou e escreveu uma série de stories para o pai de seus três filhos nesta quarta-feira, 28. Indignada como foi tratada pelo surfista, ela resolveu dar sua versão na web.

A loira explicou o motivo de expor suas questões envolvendo o ex-marido na internet. "Eu faço porque funciona! Porque passar vergonha "em praça pública" leonino não quer. Tanto funciona que funcionou. Claro que é pra "inglês ver" porque nunca checará ou se importará com o tipo de conteúdo visto, mas já é alguma coisa", disse ela sobre ter reclamado dele não monitorar o que as crianças consomem online.

Luana Piovani então reclamou da maneira como Scooby a trata. "Ele deveria ser gentil comigo, estou sem dormir direito por causa desse parto tem 3 dias, mandei mensagem às 7 da manhã querendo notícias, alguém me responde? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei pra falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: vai querer mandar na minha casa?", contou.

