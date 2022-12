Pedro Scooby atualiza quadro de saúde da filha recém-nascida: "Melhorou muito!"

Pedro Scooby atualiza quadro de saúde de Aurora, que passou por duas cirurgias ao nascer

O surfista Pedro Scooby (34) usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 28, para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde de sua filha recém-nascida, Aurora, que precisou passar por duas cirurgias ao nascer, na noite da última segunda-feira, 26.

"Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo mais", afirmou.

A pequena é fruto de seu relacionamento com a modelo, Cintia Dicker (36). Além dela, Scooby também é pai de Dom (10) e dos gêmeos, Bem (07) e Liz (07) com a ex, Luana Piovani (46).

Enquanto a mulher segue internada no hospital com a bebê, Pedro afirmou que está cuidando dos filhos que estão em casa. "Vim aqui em casa agora e a Cintia ficou com a mãe dela. Vim aqui em casa ficar com as crianças um pouco e fazer umas comprinhas com elas. É isso, mais tarde estou lá de novo", informou.

Pedro Scooby revela que Aurora passou por cirurgia

A primeira filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker, já deixou os papais preocupados ao passar por duas cirurgias ao nascer, na noite da última segunda-feira, 26.

“As pessoas ficam preocupadas, ficam mandando mensagens todos os dias. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje passou por outra. É um momento delicado na minha vida”, revelou o surfista.

“Por mais que eu seja esse cara positivo. Continuo muito positivo. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso estava acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também. É deixar aqui só, mas está tudo bem", contou Pedro.