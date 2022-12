Pedro Scooby pede para a esposa radicalizar visual: "Podia dar uma repaginada"

Pedro Scooby, que está com a esposa em hospital, contou que gostaria de ver ela usando loiro platinado

O surfista Pedro Scooby (34) contou que fez um pedido especial para sua mulher, Cintia Dicker (36), que ela faça uma repaginada no visual. Ele disse que adoraria ver a modelo, loira platinada.

"Estava conversando com a patroa, falando dos planos e tudo mais... Falei: 'Amor, depois que tudo isso passar, você podia dar uma repaginada, fazer uma coisa diferente'", começou ele.

"Tenho um sonho, desejo... Sempre falo para ela: 'Amor, você de cabelo loiro branco ficaria absurdamente linda'. Ela já é linda, mas é só um desejo, uma fantasia", falou.

No momento, Cintia e Scooby estão no hospital com a caçula Aurora, nascida na última terça-feira, 27. A menina passou por duas cirurgias, mas está "melhorando", segundo ele.

Luana Piovani detona Pedro Scooby

Após Pedro Scooby dizer que não resolverá os assuntos da família na internet, Luana Piovani (46) se pronunciou e escreveu uma série de stories para o pai de seus três filhos nesta quarta-feira, 28. Indignada como foi tratada pelo surfista, ela resolveu dar sua versão na web.

A loira explicou o motivo de expor suas questões envolvendo o ex-marido na internet. "Eu faço porque funciona! Porque passar vergonha "em praça pública" leonino não quer. Tanto funciona que funcionou. Claro que é pra "inglês ver" porque nunca checará ou se importará com o tipo de conteúdo visto, mas já é alguma coisa", disse ela sobre ter reclamado dele não monitorar o que as crianças consomem online.

Luana Piovani então reclamou da maneira como Scooby a trata. "Ele deveria ser gentil comigo, estou sem dormir direito por causa desse parto tem 3 dias, mandei mensagem às 7 da manhã querendo notícias, alguém me responde? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei pra falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: vai querer mandar na minha casa?", contou.