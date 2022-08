Pedro Scooby choca ao mostrar o talento do filho, Dom, no surf

Surfista e ex-BBB Pedro Scooby impressiona web ao mostrar o filho mais velho, Dom, dominando as ondas em vídeo surfando

No último domingo, 21, o surfista Pedro Scooby (34) surpreendeu os seguidores ao mostrar o filho mais velho, Dom, de 10 anos, seguindo os seus passos e pegando uma onda durante um passeio radical em família nos Estados Unidos.

No vídeo, compartilhado no Instagram Stories do atleta, o pequeno apareceu se divertindo em cima de uma prancha enquanto é guiado pelo barco: "Vai, Dom!", gritava o ex-BBB orgulhoso no fundo do vídeo para incentivar o herdeiro.

Na ocasião, o atleta estava em um barco em alta velocidade para criar ondas pequenas para o menino - sua prancha, inclusive, estava acoplada no veículo para uma maior segurança e estabilidade para manobras.

Filho de Pedro Scooby vence campeonato de skate e dedica prêmio ao pai:

Vale lembrar que Dom é conhecido por seu talento no esporte, principalmente no skate: "Pai, eu ganhei pra você", disse ele ao receber o prêmio. O também filho da atriz Luana Piovani (45) é constantemente incentivado pela família e se destacou em alguns campeonatos infantis do esporte.

