Pedro Scooby se diverte em dia de piscina com os filhos na Califórnia: ''Vamos LA''

De férias, Pedro Scooby se diverte em dia de piscina com os filhos, Dom, Bem e Liz, em Los Angeles, na Califórnia

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 19h27

O surfista Pedro Scooby (34) registrou os primeiros momentos da viagem em família com filhos em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste sábado, 13.

O surfista está hospedado na casa da amiga, Letícia Bufoni, com Dom, Bem e Liz, e aproveitaram o verão norte-americano para curtirem o dia de sol na piscina.

"Chegamos!", disse ele gritando ao celebrar o início da viagem ainda no carro. "Vamos LA!", incentivou o atleta celebrando com os filhos.

Nos primeiros vídeos, compartilhados no Instagram Stories, as crianças aparecem dançando e pulando na água. "Meu time está formado. Reuni meus melhores amigos", completou a também atleta Letícia Bufoni.

Pedro Scooby se diverte em dia de piscina com os filhos, Dom, Bem e Liz, em Los Angeles:

Homenagem da esposa, Cintia Dicker:

No dia de seu aniversário, Pedro Scooby recebeu uma linda declaração da esposa, a modelo Cintia Dicker (35), com quem está esperando um bebê. Ao homenagear o amado, ela demonstrou todo o seu amor e admiração pelo surfista e não poupou palavras de amor e carinho para o maridão. Incluindo, se mostrou grata por ter alguém como ele ao seu lado: "Que presente da vida, poder chamar você de meu amor", escreveu ela.

Dicker ainda recordou diversos momentos com Pedro Scooby, incluindo o primeiro ultrassom do filho deles: "Obrigada por estar na minha vida, me ensinando tanto, me mostrando um mundo melhor, mais leve e mais feliz todos os dias, obrigada pela sua parceria, sua paciência e seu amor. Parabéns papai! Te amo."

