Filho de Pedro Scooby ganha campeonato de skate e dedica prêmio ao pai: ''Ganhei pra você''

Pedro Scooby se emociona ao receber dedicatória do filho, Dom, após campeonato de skate

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 13h21

Pedro Scooby (33) é um verdadeiro papai coruja!

Neste sábado, 7, o filho mais velho, Dom (10), ganhou mais um campeonato de skate em Portugal. E dessa vez, o surfista ganhou um presente e tanto do herdeiro, fruto do seu antigo relacionamento com Luana Piovani (45).

Pelos stories do Instagram, o ex-bbb mostrou a ligação que fez com o menino e se emocionou ao ouvi-lo dedicar o prêmio para ele, que não escondeu o sorriso e o orgulho.

"Pai, eu ganhei pra você", disse o pequeno. "Papai tá muito orgulhoso de você. Te amo", respondeu Scooby.

Na legenda, o atleta continuou mostrando a sua felicidade com o feito do filho. "Me emociona e me enche de orgulho", escreveu.

