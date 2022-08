Pedro Scooby revela sexo do filho com Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais e revelou o sexo do primeiro filho com a esposa, Cintia Dicker

Pedro Scooby (34) revelou o sexo do primeiro filho que espera com a esposa, Cintia Dicker (35)! Pelos Stories do Instagram, o surfista compartilhou uma foto da modelo durante um desfile em São Paulo e contou que o casal está esperando uma menina.

Na imagem, o atleta repostou uma foto da amada na passarela e se derreteu com o primeiro desfile da herdeira. "Minha filha já tá desfilando", escreveu ele.

Cintia está na 19 semana de gestação do primeiro bebê. Scooby já é pai de três crianças: Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6, todos frutos do antigo casamento com Luana Piovani (45).

Recentemente, Cintia Dicker usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores. A modelo abriu uma caixa de perguntas nos Stories e revelou que já escolheu o nome da herdeira.

CINTIA DICKER MOSTRA REAÇÃO DOS FILHOS DE PEDRO SCOOBY COM O IRMÃOZINHO NOVO

A modelo Cintia Dicker (35) está radiante com sua primeira gestação! A ruiva deu alguns detalhes sobre à espera do primeiro herdeiro com Pedro Scooby (34). Questionada por um internauta sobre qual foi a reação dos herdeiros do surfista, Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6, do relacionamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani (45), quando descobriram a gravidez, a influenciadora compartilhou um vídeo.

