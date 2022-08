Cintia Dicker exibe reação dos filhos de Pedro Scooby ao descobrirem gravidez

Modelo Cintia Dicker compartilha o momento em que os filhos de Pedro Scooby, Dom, Bem e Liz, descobriram que vão ter um irmãozinho

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 10h40

A modelo Cintia Dicker (35) está radiante com sua primeira gestação! Na terça-feira, 16, a ruiva deu alguns detalhes sobre à espera do primeiro herdeiro com Pedro Scooby (34).

Questionada por um internauta sobre qual foi a reação dos herdeiros do surfista, Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6, do relacionamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani (45), quando descobriram a gravidez, a influenciadora compartilhou um vídeo.

Atualmente com 19 semanas, Cintia mostrou o momento em que revelou que estava grávida nos Stories de seu Instagram. "Eu não aguentooo esse amor todo", se derreteu a modelo.

Mostrando muita animação com chegada de mais um irmãozinho, as crianças foram correndo dar um abração na madrasta no registro.

Na conversa com os fãs, ela ainda contou que a gestação está tranquila: "Está tudo bem, não tive enjoos, não passei mal, só no comecinho tive muito sono, muita fome. Aliás, a fome continua. Que horas que isso passa? Porque tá babado, tá crescendo muito, tá gigante", disse ela.

Cintia Dicker revela que já escolheu nome do bebê com Scooby

Durante o papo com os seguidores, Cintia Dicker ainda contou que já sabe o sexo do bebê e que eles já escolheram o nome, mas ainda não vai revelar. "Para falar a verdade, quando descobri que estava grávida, já falei o sexo. Tinha certeza o que seria. O que vocês acham que é?", questionou ela, que fez uma linda homenagem ao amado, que completou mais um ano de vida no último dia 10.

