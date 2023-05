O que aconteceu com o nariz de Eslovênia? Especialista explica procedimento

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista explicou quais procedimentos Eslovênia pode ter realizado no nariz

Eslovênia (26), que já foi Miss Pernambuco e marcou a edição de 2022 do BBB, publicou duas fotos nas redes sociais que deram o que falar na última quarta-feira, 24. A influenciadora surpreendeu alguns internautas com a aparência de seu nariz que, segundo eles, estaria mais fino e arrebitado. Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista e doutora Fernanda Nichelle explicou quais procedimentos a modelo poderia ter realizado para apresentar o afinamento nasal das fotos.

"Se não foi usado um efeito ou photoshop, para apresentar esse afinamento nasal que [ela] apresenta na foto, a técnica mais utilizada é a cirúrgica. Não existe nenhum tratamento para afinamento extremo nasal que não seja a técnica cirúrgica de rinoplastia. Os tratamentos que visam um leve, mas muito leve efeito de nariz afinado, são a base de ácido hialurônico, mas são poucos os tipos de nariz que nós conseguimos aplicar essa técnica", revelou a doutora sobre a aparência de Eslovênia .

A especialista ainda explicou que, por ser uma foto, não é possível fazer uma análise precisa do procedimento realizado no nariz da ex-BBB, seja ele com maquiagem, edição de foto ou cirúrgico. "Através de uma foto, nunca é possível comentar o que poderia ter sido feito de procedimento, pois as fotos podem ser manipuladas, pode ter o uso de photoshop ou de um efeito de maquiagem", comentou Fernanda Nichelle.

