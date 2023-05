Com cliques românticos, Eslovênia Marques se declara no aniversário de Lucas Bissoli: "Te admiro"

O ex-BBB Lucas Bissoli completou 33 anos de vida neste domingo, 7, e ganhou uma linda homenagem da namorada, Eslovênia Marques

Eslovênia Marques (26) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o namorado, Lucas Bissoli, que completa 33 anos de vida neste domingo, 7.

No feed do Instagram, a ex-participante do BBB 22 compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em momentos apaixonados com o amado, e deixou uma linda mensagem de felicitação.

"Meu amor, feliz aniversário! Que seja um dia tão incrível quando você. Te amo, te admiro e desejo toda felicidade desse mundo", começou ela.

E completou: "Já te disse e repito: o que eu puder fazer pra te deixar feliz, irei. Te amo muito. Que Deus abençoe seu caminho e conserve sempre esse homem extraordinário que você é. Feliz vida", desejou.

O aniversariante agradeceu a homenagem da namorada nos comentários. "Te amo!!! Feliz por ter você ao meu lado nessa jornada chamada vida", disse Lucas.

Confira as fotos de Eslovênia e Lucas:

Eslovênia ostenta cintura fininha

A ex-BBB Eslovênia Marques elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpo sarado. Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do BBB 22 dividiu com os seguidores três fotos em que aparece fazendo pose, usando um biquíni minúsculo.

As imagens deixam em evidência a barriga negativa e as curvas impecáveis da influenciadora. As fotos da namorada do ex-BBB Lucas Bissoli chamaram a atenção os internautas, que encheram a postagem de elogios.

