Eslovênia rasga o verbo sobre formação de casal no BBB: 'Não é legal banalizar'

Em entrevista à CARAS, ex-BBB Eslovênia falou como anda romance com Lucas Bissoli após formar casal no BBB 22

A influenciadora Eslovênia Marques (26), ex-participante do BBB 22, não nega para ninguém que está vivendo um verdadeiro conto de fadas ao lado de Lucas Bissoli (32). Os dois estão juntos desde que saíram do programa e seguem fazendo planos para o futuro.

Em entrevista à CARAS Brasil, a paraibana abriu o coração e falou sobre as críticas que alguns participantes sofrem por decidirem viver plenamente o reality. Ela defendeu quem se entrega e acaba passando por um romance durante o jogo.

"Eu vejo muitas pessoas comentando nas redes sociais que no Big Brother tem que ter muito cuidado para não se relacionar, ‘porque alí não é lugar de se relacionar’. Mas é muito doido, porque eu acho que isso não serve para todo mundo ", disparou.

Em meio às polêmicas envolvendo o fim do relacionamento de Key Alves e Gustavo Benedeti, a veterana do reality global garantiu que o programa dá oportunidade para os participantes realizarem todos os desejos possíveis, inclusive, se dar mal com algumas estratégias.

"Confesso que eu entrei no Big Brother para ganhar R$ 1,5 milhão, para ter oportunidade de mudar a vida da minha família e dar um conforto maior para eles, mas eu sempre tive a ideia de que após entrar no programa você poderia ganhar o prêmio de outras formas. Mas depois que eu entrei e tive a oportunidade de me apaixonar lá dentro, eu posso afirmar que dentro do BBB tem oportunidade para tudo: de se apaixonar a quebrar a cara ", disse.

Ela reforçou que não ganhou R$ 1,5 milhão, mas Lucas foi seu verdadeiro prêmio: " Sem dúvidas, para mim, um dos prêmios que eu tive foi a minha relação com o Lucas . Aqui fora, juntos, somos muito fortes. Eu quero ter um futuro com ele e vou lutar cada vez mais para a gente ficar juntos, unidos, para realizar nossos objetivos".

Leia também: Por que Key e Gustavo do BBB 23 terminaram? Entenda motivo do fim da relação do casal

Eslô finalizou dizendo que é importante as pessoas não banalizarem as experiências negativas do reality e garante que nem todos os participantes vivem situações parecidas. "Não é legal banalizar a experiência de alguém que não teve uma boa relação, que não conseguiu entender direito, que acabou vacilando em alguns pontos", afirmou.

E completou: "Cada um tem uma experiência diferente e a minha experiência como casal foi incrível. Eu sou aquela pessoa que eu sou a favor de falar assim: ‘entra no Big Brother e se permita a fazer tudo aquilo que você acha que é certo’".