Por que Key e Gustavo do BBB 23 terminaram? Entenda motivo do fim da relação do casal

Gustavo pensava em terminar com Key Alves desde que saiu do BBB 23, segundo colunista

Key Alves (23) e Gustavo (27), que formaram um dos casais mais comentados do BBB 23, surpreenderam o público com o término repentino nesta terça-feira, 4. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, o cowboy do realityjá pensava em terminar a relação com a jogadora de vôlei desde que deixou o confinamento.

De acordo com fontes do colunista, Gustavo já pensava em terminar o namoro com Key Alves desde que deixou o BBB 23, mas decidiu dar mais uma chance para a relação após se sentir pressionado pelos fãs. Apesar de não estar apaixonado pela sister, ele teria mantido o relacionamento após ficar assustado com a pressão dos fã-clubes dedicados ao casal. "O cowboy disse para pessoas próximas que queria seguir com a sua rotina e não ser mais atrelado à imagem da atleta", revelou o colunista.

O término entre Key Alves e Gustavo , que partiu do ex-BBB, foi comunicado pelas redes sociais do cowboy. "Turma, vim aqui contar pra vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo nacasa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber as diferenças", publicou o fazendeiro nos stories do Instagram.

Leia também: De momentos quentes no BBB a declarações: Relembre romance de Key Alves e Gustavo

"Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos e espero a compreensão dos fãs", adicionou Gustavo sobre o namoro com Key Alves.