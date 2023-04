De momentos quentes no BBB a declarações: Relembre romance de Key Alves e Gustavo

Gustavo anunciou a decisão de por um fim na relação que teve com Key Alves desde o início no BBB

Gustavo Benedeti e Key Alves decidiram colocar um fim na relação após se envolverem no BBB 23. A decisão teria partido do fazendeiro, que já dava indícios de que não queria manter a relação após o programa. Apesar do término, os dois protagonizaram diversos momentos, quentes e românticos, durante o romance. Relembre a trajetória do casal.

O Cowboy e Key Alves entraram grudados por uma pulseira na 23ª edição do BBB , que teve início com uma dinâmica de duplas. Os dois se deram muito bem logo na primeira semana do reality, e protagonizaram o primeiro beijo da edição, após soltarem as pulseiras e curtirem a festa. Eles também viraram aliados no jogo desde o início.

Os dois já protagonizaram diversos momentos quentes na casa do BBB, enquanto estavam no confinamento. O primeiro momento foi durante a liderança de Gustavo, e, durante a noite, os dois dispensaram a presença de outros membros do VIP no Quarto do Líder e aproveitaram para movimentar o edredom.

Na ocasião, eles cochicharam e Key perdeu 50 estalecas por estar sem microfone. Em outro momento, após uma ação promocional, os dois voltaram para o ambiente e movimentaram o edredom novamente. A cena foi capturada pelas câmeras do Globoplay, tornando audíveis os gemidos e frases picantes que a atleta falava.

Os dois já esquentaram o clima no chuveiro do Quarto do Líder e também no Quarto Fundo do Mar, enquanto os outros brothers não estavam no cômodo. Após o fim da Festa do Líder de Antonio Cara de Sapato, eles também foram flagrados pelas câmeras do reality com a respiração ofegante e movimentando o edredom do quarto.

O casal ficou separado por alguns dias após a eliminação de Gustavo, que foi o sétimo participante a deixar a casa do BBB, e também após Key se tornar a oitava eliminada. O primeiro encontro dos dois aconteceu em uma chamada de vídeo, que foi filmada e compartilhada nos Stories do perfil oficial do Instagram da atleta.

Pouco tempo depois de ter sido eliminada, Key participou do programa La Casa de Los Famosos, a versão mexicana do BBB, para a dinâmica do intercâmbio entre participantes. Depois, os dois foram vistos juntos novamente na Casa do Reencontro, promovida nesta edição para que dois ex-participantes voltassem a concorrer ao prêmio.

Na ocasião, Key e Gustavo protagonizaram diversas brigas e discussões com outros participantes da Casa do Reencontro, como Tina, Larissa e Fred Nicácio. Ao fim da dinâmica, nenhum dos dois voltou para o BBB, embora a jogadora de vôlei tenha sido a terceira a receber mais votos, ficando atrás de Fred Nicácio e Larissa, que retornaram ao programa.

Os rumores do término entre o casal se tornaram ainda mais fortes após Key Alves compartilhar uma foto chorando em seu perfil do Instagram na noite desta segunda-feira, 3. Na manhã desta terça-feira, 4, Gustavo se pronunciou sobre o término e confirmou o fim da relação. “Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa”, disse.

"Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir, e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos, espero a compreensão dos fãs”, finalizou.