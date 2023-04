De biquíni, ex-BBB Eslovênia Marques ostenta cintura fininha ao curtir dia sol: "Perfeita"

Eslovênia Marques, ex-participante do BBB 22, chamou a atenção ao exibir o corpo sarado em cliques de biquíni

A ex-BBB Eslovênia Marques(26) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpo sarado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do BBB 22 dividiu com os seguidores três fotos em que aparece fazendo pose, usando um biquíni minúsculo. As imagens deixam em evidência a barriga negativa e as curvas impecáveis da influenciadora.

As fotos da namorada do ex-BBB Lucas Bissoli (32) chamaram a atenção os internautas, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Como é linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "É perfeita, viu", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Eslô de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eslovênia Marques (@eslomarques)

Cirurgia

Em entrevista a CARAS Digital, Eslovênia revelou o real motivo por trás de sua lipo LAD. Após compartilhar o resultado da cirurgia, ela passou a receber vários questionamentos e contou que resolveu fazer o procedimento por ter um certo desconforto com as famosas 'gordurinhas localizadas' na região da barriga.

"Na verdade eu já gostava do meu corpo antes, só que eu sempre quis fazer a lipo LAD para tirar aquela gordura localizada que a gente sempre tem, mas eu tinha muita dificuldade de conseguir tirar aquilo com academia e dieta. Não era nada gritante para mim, mas era algo que eu sempre quis [...]. O resultado foi muito melhor do que eu imaginava, super natural, não mudou muito os traços do meu corpo, pelo contrário, só definiu o que eu já tinha", contou.

