Em recuperação, ex-BBB Eslovênia justifica cirurgia: "Dificuldade"

Em entrevista à CARAS, a ex-BBB Eslovênia Marques abriu o coração após passar por uma cirurgia de lipo LAD

A influenciadora Eslovênia Marques (26), ex-participante do BBB 22, revelou o real motivo por trás de sua lipo LAD. Na última semana, a gata deixou os fãs de boca aberta ao compartilhar o resultado da cirurgia e levantou questionamentos sobre seu novo visual.

Em conversa com a CARAS Digital, a ex-BBB Eslovênia abriu a intimidade e contou que resolveu fazer o procedimento por ter um certo desconforto com as famosas 'gordurinhas localizadas' na região da barriga.

"Na verdade eu já gostava do meu corpo antes, só que eu sempre quis fazer a lipo LAD para tirar aquela gordura localizada que a gente sempre tem, mas eu tinha muita dificuldade de conseguir tirar aquilo com academia e dieta. Não era nada gritante para mim, mas era algo que eu sempre quis ", contou.

"Fiquei alguns meses conversando com a clínica, entendendo, fazendo exames e me senti muito confiante com os profissionais. O resultado foi muito melhor do que eu imaginava, super natural, não mudou muito os traços do meu corpo, pelo contrário, só definiu o que eu já tinha ", completou.

A namorada de Lucas Bissoli ainda reafirmou que estava bastante satisfeita com o resultado, mas que precisa esperar mais alguns meses para ter uma melhor avaliação: "O resultado final vem apenas com seis meses. Eu nem dois meses fiz ainda, mas já dá para ver uma grande diferença".

Desde que falou sobre a cirurgia plástica publicamente, Eslô acabou atraindo algumas críticas dos internautas, que passaram a debater sobre padrão estético e falar sobre seu novo visual. Após um ano de sua saída do BBB 22, ela disse que já está acostumada: "Acho que critica algo que infelizmente sempre vai ter, você fazendo ou não".

Apesar de já estar familiarizada com a repercussão de sua vida nas redes sociais e as críticas, a ex-BBB confessou que isso acaba influenciando bastante na sua autoestima.

"É muito louco porque eu vinha numa maré em que a minha autoestima estava bem baixa, acho inconscientemente pela própria internet, né? As pessoas sempre exigem coisas de você e parece que nada é suficiente . E por conta disso, às vezes, sem perceber, você vai perdendo aos poucos sua autoestima e autoconfiança", desabafou.