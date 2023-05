Saiba quais ex-BBBs já desfilaram na SPFW; veja fotos

A 55ª edição da SPFW acontece entre os dias 22 e 28 de maio, em São Paulo

A 55ª edição da São Paulo Fashion Week, a SPFW, já está atraindo todos os olhares dos apaixonados por moda no Brasil e no mundo. A semana, que começou em 22 de maio, deve se estender até o próximo domingo, 28, e já levou alguns ex-BBBs para as passarelas de grifes e também para prestigiar os desfiles.

Nesta quarta-feira, 24, alguns ex-participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil desfilaram na SPFW pela grife Isaac Silva, que teve sua passarela montada na Ocupação 9 de Julho, prédio ocupado pelo MSTC, o Movimento dos Sem Teto do Centro na região da Bela Vista. Fred Nicácio, Gabriel Santana e Tina Calamba brilharam durante o evento.

Além disso, nomes como o apresentador Manoel Soares e a cantora Jojo Todynho também estiveram presentes na passarela da grife. Ainda envolvendo ex-participantes da última edição do reality da Globo, a cantora Aline Wirley compareceu ao desfile da grife João Pimenta, para a abertura da SPFW, ao lado do marido, o ator Igor Rickly.

Participantes de outras edições do programa também estiveram presentes nos bastidores da semana de moda em São Paulo. O professor João LuizPedrosa, que participou do BBB 21, prestigiou o desfile da grife Isaac Silva e foi fotografado nos bastidores. Além dele, a ex-participante do BBB 21Thais Braz compareceu ao desfile da grife Igor Dadona.

A SPFW é o maior evento de moda do Brasil, sendo também o mais importante da América Latina. Além disso, a semana é a quinta maior Semana de Moda do mundo, ficando atrás apenas das realizadas em Paris, Milão, Nova York e Londres.

CONFIRA FOTOS DE EX-BBBS NA SPFW:

Foto: Divulgação/AgNews

Foto: Divulgação/AgNews

Foto: Divulgação/AgNews

Foto: Divulgação/AgNews

Foto: Divulgação/AgNews