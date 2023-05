Manoel Soares posa com dois filhos antes de desfile no SPFW

Manoel Soares participa de desfile do SPFW nesta quarta-feira, 24, e aparece sendo maquiado pelos profissionais

O apresentador Manoel Soares viveu uma tarde de modelo por um dia. Ele marcou presença no desfile da marca Isaac Silva no evento São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira, 24. Nos bastidores do evento, ele surgiu sorridente no camarim antes do desfile.

O comunicador surgiu rodeado de profissionais da beleza no camarim e chamou a atenção ao usar delineador azul nos olhos. Além disso, ele posou nos bastidores ao lado de dois filhos, Vitoria e Leonardo.

O apresentador tem seis filhos, sendo quatro biológicos e dois enteados, que ele considera como seus filhos de coração.

Atualmente, Manoel Soares faz parte do programa Encontro, da Globo, e também do Papo de Segunda, no GNT.

Nos últimos tempos, Manoel Soares rebateu rumores envolvendo seu salário. Um vídeo dele viralizou nas redes sociais e deu o que falar. No vídeo em questão, o jornalista falou sobre cachê em uma entrevista no Podcast de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39): "A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?".

Então, ele esclareceu que o valor citado não é sobre o seu emprego fixo na TV. "Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo”, o jornalista esclareceu a polêmica.

Fotos: Eduardo Martins / AgNews