Manoel Soares esclarece polêmica sobre valor de salário: “É justo”

Internautas resgatam vídeo em que Manoel Soares fala sobre diferença no valor de cachê e apresentador nega indireta para Patrícia Poeta

Manoel Soares (43) decidiu esclarecer a polêmica sobre o valor de seu salário na manhã deste domingo, 9. Pelas redes sociais, circula um vídeo em que o apresentador revela que seu cachê é menor do que o da ‘pessoa ao lado’, e internautas especularam que fosse uma indireta para Patrícia Poeta (46), com quem apresenta o programa ‘Encontro’, da Globo.

No vídeo em questão, o jornalista dá uma entrevista para o Podcast de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39): "A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?", o apresentador fez a revelação que viralizou.

Pelo Twitter, Manoel compartilhou o trecho da entrevista e justificou sua fala: "Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo”, o jornalista esclareceu a polêmica.

Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo.

Boa Páscoa galera. pic.twitter.com/cbTMDziFbC — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) April 8, 2023

Patrícia Poeta publica reflexão após ataques na internet

A apresentadora Patrícia Poeta (46) apareceu em seu perfil do Instagram na manhã deste sábado, 8, para compartilhar uma reflexão. Nos últimos dias, a jornalista tem sido alvo de comentários e críticas nas redes sociais, após um episódio com Manoel Soares, quando a apresentadora o interrompeu durante o ‘Encontro’, na Globo.