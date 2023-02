Marcos Caruso surge em foto inédita com o namorado na praia

No ar na novela 'Travessia', Marcos Caruso curte dia de folga na praia com o namorado, Marcos Paiva, que exibe a foto para os seguidores

O ator Marcos Caruso surgiu em uma nova foto ao lado do seu namorado, o técnico em enfermagem Marcos Paiva. Os dois apareceram lado a lado enquanto aproveitavam um dia ensolarado em uma praia no Rio de Janeiro.

A foto foi compartilhada por Paiva em seu perfil no Instagram. Ele registrou os dois sentados na areia durante o passeio ao ar livre.

Vale lembrar que o romance de Marcos Caruso e Marcos Paiva veio à público em dezembro de 2022, quando eles apareceram juntos em fotos durante viagem para Portugal. Na época, eles foram alvos de rumores de que teriam se caso por causa de uma foto usando aneis parecidos. Porém, eles desmentiram.

“Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minah peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com aneis compras numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse ele ao site Gshow. Inclusive, Caruso comentou sobre o seu relacionamento. “Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discreto”, disse ele. Os dois estão juntos desde 2018.

Atualmente, Marcos Caruso pode ser visto na novela Travessia, da Globo, na qual interpreta o professor Dante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)

Marcos Caruso recebe homenagem de Rodrigo Fagundes

Em fevereiro deste ano, Marcos Caruso completou 70 anos de vida e ganhou uma homenagem do amigo de longa data. No feed do Instagram, Rodrigo compartilhou uma sequência de fotos com o aniversário e o parabenizou. "22/02/2022! Não basta ser essa pessoa incrível, inteligente, sensível, MUITO engraçado, amigo , ainda tinha que tirar onda com essa data de hoje! Que nossos caminhos continuem se cruzando na vida e na arte!", desejou ele no começo da homenagem.

E completou: "Aqui botei um pequeno carrossel dos nossos registros; e um em especial: você com minha mãe que tinha fascinação por você. Quem não tem, né!? Desejo que seu novo ano venha cheio de saúde, de amor, de sucesso, conquistas e encontros... ahh isso não pode faltar! Muita saudade! Louco pra você chegar pra gente se ver e rir muito! Te amo Carusooo! Pra sempre!!".