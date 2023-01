Marcos Caruso faz rara aparição com o namorado em novas fotos

Marcos Caruso e o namorado, Marcos Paiva, surgem em fotos do aniversário de Ary Fontoura ao lado de amigos

O ator Marcos Caruso curtiu um momento entre amigos ao lado do seu namorado, Marcos Paiva. Os dois vivem um relacionamento discreto, mas abriram uma exceção no aniversário do ator Ary Fontoura.

Os dois apareceram juntos em fotos com os amigos em uma festa intimista. “Noventa anos do Ary”, disse Paiva na legenda ao compartilhar as fotos.

O romance de Caruso e Paiva se tornou público em dezembro de 2012, quando surgiram fotos dos dois durante uma viagem para Portugal. Na época, eles foram alvos de boatos de que teriam se casado por causa de uma foto com anéis iguais. Porém, o ator negou o casamento.

“Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minah peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com aneis compras numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse ele ao site Gshow.

Inclusive, Caruso comentou sobre o seu relacionamento. “Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discreto”, disse ele. Os dois estão juntos desde 2018.

Atualmente, Marcos Caruso pode ser visto como o professor Dante na novela Travessia, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)