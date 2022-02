Rodrigo Fagundes presta bela homenagem no aniversário de Marcos Caruso: ''Pessoa incrível''

O ator Rodrigo Fagundes compartilhou uma sequência de fotos com Marcos Caruso e parabenizou o amigo nas redes sociais

Rodrigo Fagundes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial.

Nesta terça-feira, 22, Marcos Caruso completou 70 anos de vida e ganhou uma homenagem do amigo de longa data.

No feed do Instagram, Rodrigo compartilhou uma sequência de fotos com o aniversário e o parabenizou. "22/02/2022! Não basta ser essa pessoa incrível, inteligente, sensível, MUITO engraçado, amigo , ainda tinha que tirar onda com essa data de hoje! Que nossos caminhos continuem se cruzando na vida e na arte!", desejou ele no começo da homenagem.

Em seguida, o ator também falou sobre a foto em que Caruso aparece ao lado de sua mãe, que faleceu no ano passado. A mãe de Fagundes era muito fã do artista. "Aqui botei um pequeno carrossel dos nossos registros; e um em especial: você com minha mãe que tinha fascinação por você. Quem não tem, né!?", acrescentou.

"Desejo que seu novo ano venha cheio de saúde, de amor, de sucesso, conquistas e encontros... ahh isso não pode faltar! Muita saudade! Louco pra você chegar pra gente se ver e rir muito! Te amo Carusooo! Pra sempre!!", finalizou.

