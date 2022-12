Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem em Portugal

Aos 70 anos de idade, ator Marcos Caruso oficializa união com o técnico de enfermagem Marcos Paiva durante viagem a Lisboa

O ator Marcos Caruso (70) aproveitou a viagem para Portugal para oficializar a união com o técnico e enfermagem Marcos Paiva, de 55 anos de idade!

O casal trocou alianças no último dia 18 durante viagem a Lisboa. No seu perfil no Instagram, Paiva compartilhou uma sequência de registros dos dois juntos, curtindo passeios pela cidade, e exibindo as alianças.

"Lisboa, dia 18", escreveu Marcos Paiva ao legendar a publicação.

Vale ressaltar que essa é a primeira vez que Marcus Caruso assume um relacionamento com outro homem. Discretos em relação à vida pessoal, os dois estão juntos desde 2018, mas mantinham o relacionamento apenas entre os mais próximos.

O ator, que está no ar na novela Travessia como o professor Dante, é pai de Caetano e Mari Caruso, frutos do casamento com Jussara Freire.

Confira as fotos de Marcos Caruso com o marido, Marcos Paiva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)

Filha de Carlinhos Brown entra para elenco de 'Travessia'

A atriz Clara Buarque vai fazer a sua estreia em uma novela das 9 da Globo! Ela está no elenco da novela Travessia, de Gloria Perez, e sua personagem vai chegar na trama em breve.

A jovem é filha de Carlinhos Brown e Helena Buarque, e neta de Marieta Severo e Chico Buarque. Ela vai interpretar a personagem Bia, que é uma estudante de biologia que adora fazer pesquisas e lidar com arquivos. Bia será chamada por Monteiro (Ailton Graça) para ajudar Dante (Marcos Caruso) e Sara (Isabelle Nassar) na pesquisa sobre o paradeiro de Débora (Grazi Massafera) – que, na verdade, morreu logo após dar à luz Chiara (Jade Picon).

