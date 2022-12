Marcos Caruso nega casamento e suposta troca de alianças em Lisboa

Após repercussão da foto com um anel, Marcos Caruso revela que não se casou em Portugal

O ator Marcos Caruso se pronunciou sobre os rumores de que teria se casado com Marcos Paiva em Lisboa, Portugal, nesta semana. O artista negou os boatos e afirmou que a foto das mãos dos dois foi feita apenas para mostrar os aneis que compraram em uma feira .

A repercussão do suposto casamento deles agitou as redes sociais nesta terça-feira, 20, mas o artista negou tudo. “Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minah peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com aneis compras numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse ele ao site Gshow.

Apesar da confusão, o ator quer continuar a manter o seu relacionamento de forma discreta. “Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discreto”, disse ele. Os dois estão juntos desde 2018.

O ator, que está no ar na novela Travessia como o professor Dante, é pai de Caetano e Mari Caruso, frutos do casamento com Jussara Freire.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)

Marcos Caruso recebe homenagem de Rodrigo Fagundes

Em fevereiro deste ano, Marcos Caruso completou 70 anos de vida e ganhou uma homenagem do amigo de longa data. No feed do Instagram, Rodrigo compartilhou uma sequência de fotos com o aniversário e o parabenizou. "22/02/2022! Não basta ser essa pessoa incrível, inteligente, sensível, MUITO engraçado, amigo , ainda tinha que tirar onda com essa data de hoje! Que nossos caminhos continuem se cruzando na vida e na arte!", desejou ele no começo da homenagem.

E completou: "Aqui botei um pequeno carrossel dos nossos registros; e um em especial: você com minha mãe que tinha fascinação por você. Quem não tem, né!? Desejo que seu novo ano venha cheio de saúde, de amor, de sucesso, conquistas e encontros... ahh isso não pode faltar! Muita saudade! Louco pra você chegar pra gente se ver e rir muito! Te amo Carusooo! Pra sempre!!".