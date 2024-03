Mansão de Cesar Filho foi palco de festa luxuosa da herdeira do apresentador; relembre

Cesar Filho chamou a atenção da web ao abrir as portas de sua mansão na TV; filha do apresentador já deu festa luxuosa na propriedade

Cesar Filho chamou a atenção da web ao abrir as portas de sua mansão no Programa da Eliana, no SBT. Com Elaine Mickely, sua esposa, ele exibe detalhes do espaço na próxima edição da atração na TV. Em 2023, a propriedade foi palco de festa luxuosa da herdeira do apresentador, Luma Cesar, que completou 23 anos. Relembre como foi o evento.

Para celebrar o aniversário, a herdeira de Cesar Filho reuniu pessoas próximas em uma festa caprichada na mansão do apresentador. O evento intimista contou com um jantar de comida japonesa, com vários pratos dispostos no balcão da área gourmet da propriedade.

Com decoração em tons de roxo e vermelho, o espaço estava decorado com balões festivos e flores para alegrar a comemoração. A mesa do bolo foi montada com diversos doces e um bolo especial, no qual Luma Cesar assoprou as velhinas de 23 anos.

"Noite especial para celebrar o aniversário da nossa princesa tão amada, Luma César. Exatamente do jeitinho que ela queria. Intimista, repleto de amor, carinho, beijos e muitos abraços. Te amo filhota! Feliz por você ter curtido o seu dia", escreveu Elaine Mickely nas redes sociais, em agosto de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Leia também: BBB 24: Briga histórica de Davi e Bin Laden, rejeição de Leidy Elin e liderança de Pitel agitam a semana