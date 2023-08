Com festa íntima luxuosa, filha de César Filho comemora 23 anos

Na mansão dos pais, filha de César Filho comemora aniversário com festa pequena, mas cheia de luxo; veja

A filha de César Filho e Elaine Mickely, Luma César, completou 23 anos e comemorou em grande estilo com uma festa íntima com pessoas próximas. Na rede social, a esposa do apresentador da Record TV compartilhou cliques do evento em sua mansão e revelou como foi a reunião com os entes queridos.

Ao lado dos pais, do irmão, Luigi César, do namorado estrangeiro, Ed Beccle, a jovem que se formou em Publicidade e Propaganda celebrou seu aniversário com um jantar mega especial. No balcão da área gourmet da mansão foram dispostas várias peças de comida japonesa. A mesa principal foi montada com diversos doces diferenciados e um bolo bem recheado.

"Noite especial pra celebrar o aniversário da nossa Princesa tão amada Luma César… Exatamente do jeitinho que ela queria... Intimista, repleto de amor, carinho, beijos e muitos abraços… Te amo filhota! Feliz por você ter curtido o seu dia...", escreveu Elaine Mickely.

Em 1999, César Filho e Elaine Mickely começaram a namorar. Em fevereiro do ano seguinte, eles se casaram e estão até hoje juntos. O casal tem dois filhos, Luma, a primogênita, e Luigi César, o caçula, de 19 anos.

Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Ela cresceu! Filha de César Filho se forma na faculdade: ''Missão cumprida''

A filha mais velha do apresentador César Filho, Luma César, está formada na faculdade. Na rede social, a mamãe coruja, Elaine Mickely, compartilhou fotos do momento especial da conquista da herdeira e encantou os internautas com os registros da família.

Babando pela garota, a esposa do comunicador exibiu um pouco da formatura da jovem em uma faculdade de São Paulo. O curso escolhido por Luma César foi Publicidade e Propaganda.

"Filha amada @luma.cesar, mais uma jornada se encerra! Mais um ciclo realizado com sucesso!

Mais uma linda trajetória trilhada por você com tanta dedicação e amor! Quanto orgulho filha!

Que honra ver você se formando!", disse Elaine.

"E não é somente pelo diploma, mas sim por muitos momentos que não foram fáceis, mas você esteve ali, firme, dando o seu melhor, consistente e presente no seu compromisso! Parabéns minha filha! Parabéns pela sua entrega, pela sua disponibilidade e pela sua sabedoria durante esses 4 anos…", falou a esposa de César Filho.

"Você conquistou algo que muitos não conseguem, por indisciplina, por descaso, por falta de oportunidade ou até por falta de responsabilidade, mas, ontem, você recebeu o seu merecido diploma!

Missão cumprida! Só queremos que você seja muito feliz! Estaremos sempre aqui pra você e por você…

E Deus estará cuidando de cada detalhe… Que ELE, abençoe grandemente os seus caminhos, as suas escolhas e a sua vida! Te amamos muito e infinito!", declarou a atriz.