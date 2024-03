BBB 24: Briga histórica de Davi e Bin Laden, rejeição de Leidy Elin e liderança de Pitel agitam a semana

Mais uma semana bastante movimentada no BBB 24. Dessa vez, Davi e MC Bin Laden brigaram feio, Leidy foi eliminada e Pitel garantiu a liderança

O BBB 24 está caminhando para sua reta final, falta menos de um mês para o último episódio do reality, mas engana-se quem pensa que está acabando, os nervos dos participantes seguem exaltados. Essa semana foi bastante agitada. Perdeu algum acontecimento dos últimos sete dias? A CARAS Brasil preparou um resumo de tudo que aconteceu nesse período. Confira!

Tudo começou no domingo, 24, com mais uma formação de paredão. Giovanna Lima (28), líder pela segunda vez consecutiva, emparedou Davi (21). No confessionário, os dois mais votados foram ao Paredão. Matteus (27) e Leidy (26) receberam mais menções. Por determinação da dinâmica, eles tinham direito ao contragolpe. Davi escolheu mandar MC Bin Laden (30) para a berlinda.

Na segunda-feira, 25, a casa ficou agitada após a dinâmica do sincerão. A briga foi generalizada, dessa vez, os protagonistas foram Davi e MC Bin Laden, os dois se exaltaram e as coisas acabaram saindo do controle. Depois do episódio, alguns telespectadores pediram a expulsão de ambos.

A discussão escalou em um nível que todos os participantes precisaram segurar os brothers, que estavam quase se batendo. Lucas Henrique levou um tombo ao tentar controlar Bin. Os dummies, que ainda estavam na casa, precisaram intervir para que os participantes não se agredissem. Pouco depois, o Big Boss deu um esporro e mandou o MC e Davi pararem com a briga.

Na terça-feira, 26, mais um participante se despediu do BBB 24, Leidy Elin (26) foi a décima quarta eliminada do programa. A trancista recebeu 88,33% dos votos do público, recorde de rejeição desta edição. Esse foi o primeiro paredão de Leidy. Até a formação do paredão desta semana, a sister havia batido o recorde de todas as edições, se mantendo 77 dias sem receber nenhum voto.

Na quinta-feira, 28, Giovanna Pitel (24) garantiu seu lugar no Top 10 e ainda se tornou a nova líder da casa. A primeira Prova do Líder do 'Modo Turbo' do reality foi de Verdadeiro ou Falso. A cada rodada uma imagem aparecia no telão e na sequência vinha uma afirmativa sobre o que eles acabaram de ver. Os brothers deveriam dizer se a frase é verdadeira ou falsa.

Após vencer a Prova do Líder na noite desta quinta-feira, 28, Pitel já precisou dizer quem são seus principais alvos para a formação do paredão no Big Brother Brasil 24. A assistente social distribuiu as pulseiras para Matteus e Beatriz e colocou os participantes 'Na Mira do Líder'.

Nesta sexta-feira, 29, o BBB 24 entra em uma nova fase, agora o reality está no seu mordo turbo, a dinâmica é para acelerar o jogo. Os participantes devem enfrentar formações de paredões todas sextas, domingos e terças. As datas para as provas do líder e eliminações ficaram marcadas para os domingos, terças e quintas.