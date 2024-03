Nova fase! Entenda o que muda no BBB 24 com o modo turbo

Nesta sexta-feira, 29, o BBB 24 entra em nova fase com a chegada do modo turbo no reality show

Nesta sexta-feira, 29, o BBB 24 entra em nova fase com a chegada do modo turbo no reality show. Marcada para terminar em 16 de abril, a edição do reality show promete acelerar o jogo com o final se aproximando. Entenda o que muda no programa com a nova etapa da atração.

Com a implementação do modo turbo no BBB 24, os participantes devem enfrentar formações de paredões todas sextas, domingos e terças. As datas para as provas do líder e eliminações ficaram marcadas para os domingos, terças e quintas.

A dinâmica será repetida ao longo das semanas e mantida até 14 de abril, quando outros sete participantes já devem ter deixado a casa mais vigiada do Brasil. Com a final do BBB 24 marcada para 16 de abril, o programa promete contar com três finalistas nos últimos dias de reality show para a grande final.

Após a eliminação de Leidy Elin na última terça-feira, 26, restam 10 participantes no reality show: Davi Brito, MC Bin Laden, Beatriz, Isabelle, Alane, Matteus, Fernanda, Giovanna, Pitel e Lucas Henrique.

Para Isabella Cecchi, que participou do BBB 19, as apostas para os vencedores da edição deste ano do reality show já estão decididas: "Meu top 3 é Davi, Matteus e Beatriz. O Davi porque soube aproveitar muito bem todas as narrativas do jogo e foi o verdadeiro protagonista da edição, merece muito vencer. O Matteus porque tem um coração lindo e soube jogar muito bem, se aliando com pessoas certas e fazendo boas estratégias. E a Bia é autêntica, divertida, animada e sempre esteve em destaque, nunca fugiu do jogo e merece estar no top 3", declara a acadêmica de Medicina, em entrevista à CARAS Brasil na última quinta-feira, 28.