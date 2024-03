Isabella Cecchi pede eliminação de sister e abre o jogo sobre modo turbo no BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabella Cecchi comenta o modo turbo que vai começar no BBB 24 nesta quinta-feira, 28, e aponta quem deve ser o próximo eliminado

Faltando apenas duas semanas para a grande final, o BBB 24 vai entrar em modo turbo a partir desta quinta-feira, 28. Tadeu Schmidt (49), apresentador do reality show, antecipou que a programação vai ser anunciada na edição ao vivo. Em entrevista à CARAS Brasil, Isabella Cecchi (29), que já viveu a experiência de ser confinada na casa mais vigiada do Brasil, opina sobre quem deve ser o primeiro eliminado na fase final do programa e abre o jogo sobre estratégia criada por Boninho (62) para impulsionar a temporada.

Para a estudante de Medicina, Giovanna Lima (27) deve deixar o jogo no próximo Paredão. "Acho que dos 10 que estão na casa ela foi a que menos se movimentou no jogo e ja era pra ter saido faz tempo", dispara a ex-BBB 19.

A influenciadora digital já tem opinião formada sobre quem deve levar o prêmio de até R$ 3 milhões da temporada: Davi Brito (21). O baiano ocupa o topo da lista montada por ela após acompanhar mais de 80 dias de confinamento.

"Meu top 3 é Davi, Matteus e Beatriz. O Davi porque soube aproveitar muito bem todas as narrativas do jogo e foi o verdadeiro protagonista da edição, merece muito vencer. O Matteus porque tem um coração lindo e soube jogar muito bem, se aliando com pessoas certas e fazendo boas estratégias. E a Bia é autêntica, divertida, animada e sempre esteve em destaque, nunca fugiu do jogo e merece estar no top 3", opina.

Ao longo da temporada, o público acompanhou brigas, expulsão e broncas do apresentador para todos participantes. Como uma boa fã do programa que a projetou para o estrelato, Isabella rasga elogios sobre a temporada. "Gostei muito, achei bem dinâmico e com vários enredos interessantes", diz.

Apesar de aprovar a edição, ela pontua que a dinâmica modo turbo criada por Boninho para esvaziar a casa na primeira semana não foi um acerto. "Acho que prejudica o público conhecer os participantes e acaba saindo pessoas que poderiam render muito", conclui.